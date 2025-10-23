Mulher que confessou ter matado o companheiro permanecerá presa

A mulher presa por policiais militares na madrugada desta quarta-feira (22), após confessar que estrangulou e matou seu companheiro, durante uma briga na residência do casal, no bairro Cecap, em Jundiaí, teve o flagrante convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada no final da manhã desta quinta-feira (23), no Fórum de Jundiaí. Durante a audiência, pesaram contra ela também o fato de estar sendo procurada pela Justiça, com mandados de prisão em aberto pelos crimes dano qualificado, ameaça e desacato.

Desta forma, a suspeita - que se identificou para os PMs que a prenderam, como mulher travesti - permanecerá na Cadeia Pública Feminina de Itupeva até o julgamento ou mesmo outro entendimento e posicionamento da Justiça.

RELEMBRE O CASO

Ela e a vítima estavam tendo uma discussão no início da madrugada, quando o bate-boca evoluiu para agressões. Ela então, segundo seu depoimento, estrangulou o companheiro até desacordá-lo.