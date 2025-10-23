Mulher que confessou ter matado o companheiro permanecerá presa

A mulher presa por policiais militares na madrugada desta quarta-feira (22), após confessar que estrangulou e matou seu companheiro, durante uma briga na residência do casal, no bairro Cecap, em Jundiaí, teve o flagrante convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada no final da manhã desta quinta-feira (23), no Fórum de Jundiaí. Durante a audiência, pesaram contra ela também o fato de estar sendo procurada pela Justiça, com mandados de prisão em aberto pelos crimes dano qualificado, ameaça e desacato.
Desta forma, a suspeita - que se identificou para os PMs que a prenderam, como mulher travesti - permanecerá na Cadeia Pública Feminina de Itupeva até o julgamento ou mesmo outro entendimento e posicionamento da Justiça.
RELEMBRE O CASO
Ela e a vítima estavam tendo uma discussão no início da madrugada, quando o bate-boca evoluiu para agressões. Ela então, segundo seu depoimento, estrangulou o companheiro até desacordá-lo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram, ele já estava morto.
A PM também foi para o local e, questionando a suspeita, esta confessou o crime. Segundo registro da ocorrência, ela alegou tê-lo matado durante uma discussão, após ele não deixá-la sair durante a noite.
Em checagem aos dados pessoais, os policiais também descobriram que ela estava sendo procurada pela Justiça, com mandados de prisão em aberto.
Conduzida ao Plantão Policial, ela foi presa em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil.