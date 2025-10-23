Pacaembu II e Nova Tuiuty terão academias ao ar livre em Itupeva

A Prefeitura de Itupeva deu início às obras de duas novas academias ao ar livre nos bairros Residencial Pacaembu II e Jardim Nova Tuiuty. A iniciativa faz parte de um investimento conjunto entre o município e o Governo do Estado de São Paulo.
No Jardim Nova Tuiuty, a academia fica na Praça Wilson Roberto Biazutti, enquanto no Pacaembu II está sendo instalada na Praça Esportiva Bianca Bezerra dos Santos (Bianquinha).
As academias são resultado de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex Madureira, e que estava paralisada desde 2020. Em 2024, a prefeitura elaborou um novo Plano de Trabalho junto à Secretaria de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana, atendendo a todas as exigências legais para garantir a liberação dos recursos.
O investimento total foi de R$ 58,75 mil, sendo R$ 37,95 mil provenientes de recursos próprios do município e o restante de recursos estaduais.