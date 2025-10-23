23 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ATÉ O FIM DO ANO

Pacaembu II e Nova Tuiuty terão academias ao ar livre em Itupeva

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Itupeva
Os equipamentos vêm sendo instalados na Praça Wilson Roberto Biazutti e na Praça Esportiva Bianca Bezerra dos Santos (Bianquinha)
Os equipamentos vêm sendo instalados na Praça Wilson Roberto Biazutti e na Praça Esportiva Bianca Bezerra dos Santos (Bianquinha)

A Prefeitura de Itupeva deu início às obras de duas novas academias ao ar livre nos bairros Residencial Pacaembu II e Jardim Nova Tuiuty. A iniciativa faz parte de um investimento conjunto entre o município e o Governo do Estado de São Paulo.

No Jardim Nova Tuiuty, a academia fica na Praça Wilson Roberto Biazutti, enquanto no Pacaembu II está sendo instalada na Praça Esportiva Bianca Bezerra dos Santos (Bianquinha).

VEJA MAIS:

As academias são resultado de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex Madureira, e que estava paralisada desde 2020. Em 2024, a prefeitura elaborou um novo Plano de Trabalho junto à Secretaria de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana, atendendo a todas as exigências legais para garantir a liberação dos recursos.

O investimento total foi de R$ 58,75 mil, sendo R$ 37,95 mil provenientes de recursos próprios do município e o restante de recursos estaduais.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários