Pacaembu II e Nova Tuiuty terão academias ao ar livre em Itupeva

A Prefeitura de Itupeva deu início às obras de duas novas academias ao ar livre nos bairros Residencial Pacaembu II e Jardim Nova Tuiuty. A iniciativa faz parte de um investimento conjunto entre o município e o Governo do Estado de São Paulo.

No Jardim Nova Tuiuty, a academia fica na Praça Wilson Roberto Biazutti, enquanto no Pacaembu II está sendo instalada na Praça Esportiva Bianca Bezerra dos Santos (Bianquinha).

