XV Cavalgada do Circuito das Frutas sai de Jarinu para Jundiaí

A XV Cavalgada do Circuito das Frutas, evento tradicional da região, será no sábado, 1º de novembro de 2025, e o ponto de partida será em Jarinu.

O café da manhã e o encontro para a cavalgada serão no Salão de Festas da Capela de São José, no Tijuco Preto, em Jarinu, a partir das 7h30. Às 9h30 tem início a cavalgada e, no ponto final, no Bar do Mingo, no bairro Roseira, em Jundiaí, será realizado o almoço, a partir das 12h30.

No trajeto, belas paisagens, plantações e atrativos turísticos rurais dos municípios que compõem o Circuito das Frutas, fomentando o polo turístico.