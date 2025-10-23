XV Cavalgada do Circuito das Frutas sai de Jarinu para Jundiaí

A XV Cavalgada do Circuito das Frutas, evento tradicional da região, será no sábado, 1º de novembro de 2025, e o ponto de partida será em Jarinu.
O café da manhã e o encontro para a cavalgada serão no Salão de Festas da Capela de São José, no Tijuco Preto, em Jarinu, a partir das 7h30. Às 9h30 tem início a cavalgada e, no ponto final, no Bar do Mingo, no bairro Roseira, em Jundiaí, será realizado o almoço, a partir das 12h30.
No trajeto, belas paisagens, plantações e atrativos turísticos rurais dos municípios que compõem o Circuito das Frutas, fomentando o polo turístico.
Os interessados em participar devem entrar em contato com Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Jarinu no (11) 4016-3843.
A taxa de inscrição é de R$170 e inclui café da manhã, almoço e a camiseta de uso obrigatório. As vagas são limitadas. Bebidas serão vendidas à parte; não será permitido entrar no espaço da alimentação com cooler.
A Cavalgada do Circuito das Frutas valoriza o turismo rural regional, além de manter viva a cultura do tropeirismo. Fazem parte do Circuito das Frutas, além de Jarinu e Jundiaí, as cidades de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo.
O Salão de Festas da Capela de São José fica na estrada municipal Pedro Soares de Lima, no Tijuco Preto, em Jarinu. O Bar do Mingo está localizado na avenida João Batista Spiandorello, 4190, Roseira, em Jundiaí.