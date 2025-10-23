GM de Jundiaí recebe capacitação de técnicas de detecção com cães

O seminário reuniu profissionais de segurança de diferentes regiões e teve como objetivo aprimorar técnicas relacionadas a operações de inteligência com uso de cães, coleta de evidências e emprego tático de cães detectores.

A Escola de Gestão Pública (EGP) de Jundiaí promoveu a capacitação de agentes do Canil da Guarda Municipal (GM) com os especialistas europeus em cães de detecção Tobias Gustavsson e Shaun Cummings, durante o Seminário Cummings no Brasil.

Com a participação no seminário internacional, os guardas municipais Silvio Francisco Santos, Warlei Alves Madeira e Ícaro Marcel Pereira aprofundaram conhecimentos sobre práticas inovadoras no emprego de cães em ações estratégicas, fortalecendo o trabalho do Canil da GMJ.

O GM Ícaro destacou a importância da capacitação. “Aprendemos uma técnica nova que vai nos ajudar muito no trabalho do Canil. Trata-se de uma metodologia que ensina o animal a farejar e detectar a presença de armas ou drogas”, comentou.

Para o presidente da EGP, Silas Feitosa, iniciativas como esta reforçam o compromisso da Escola com a qualificação contínua dos servidores municipais e com a modernização das práticas de segurança pública. “A EGP tem como missão oferecer oportunidades de aprimoramento aos servidores, reconhecendo que investir na formação da Guarda Municipal é investir na proteção da nossa cidade. Esse tipo de capacitação amplia o conhecimento técnico, eleva a eficiência das operações e traz reflexos positivos para toda a sociedade”, afirmou.