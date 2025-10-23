23 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NA EGP

GM de Jundiaí recebe capacitação de técnicas de detecção com cães

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Guardas municipais do Canil da GMJ participam de capacitação com especialistas britânicos em técnicas de detecção com cães
Guardas municipais do Canil da GMJ participam de capacitação com especialistas britânicos em técnicas de detecção com cães

A Escola de Gestão Pública (EGP) de Jundiaí promoveu a capacitação de agentes do Canil da Guarda Municipal (GM) com os especialistas europeus em cães de detecção Tobias Gustavsson e Shaun Cummings, durante o Seminário Cummings no Brasil.

O seminário reuniu profissionais de segurança de diferentes regiões e teve como objetivo aprimorar técnicas relacionadas a operações de inteligência com uso de cães, coleta de evidências e emprego tático de cães detectores.

VEJA MAIS:

Com a participação no seminário internacional, os guardas municipais Silvio Francisco Santos, Warlei Alves Madeira e Ícaro Marcel Pereira aprofundaram conhecimentos sobre práticas inovadoras no emprego de cães em ações estratégicas, fortalecendo o trabalho do Canil da GMJ.

O GM Ícaro destacou a importância da capacitação. “Aprendemos uma técnica nova que vai nos ajudar muito no trabalho do Canil. Trata-se de uma metodologia que ensina o animal a farejar e detectar a presença de armas ou drogas”, comentou.

Para o presidente da EGP, Silas Feitosa, iniciativas como esta reforçam o compromisso da Escola com a qualificação contínua dos servidores municipais e com a modernização das práticas de segurança pública. “A EGP tem como missão oferecer oportunidades de aprimoramento aos servidores, reconhecendo que investir na formação da Guarda Municipal é investir na proteção da nossa cidade. Esse tipo de capacitação amplia o conhecimento técnico, eleva a eficiência das operações e traz reflexos positivos para toda a sociedade”, afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários