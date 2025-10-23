Prefeitura adere ao SNE e condutor pode solicitar 40% de desconto

A Prefeitura de Jundiaí aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), vinculado à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o que possibilita que os motoristas autuados em vias municipais por qualquer infração solicitem desconto de 40% no valor das multas.
A iniciativa, parceria da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e da Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), moderniza o processo de notificação de infrações e oferece mais praticidade aos condutores, obedecendo às resoluções da Senatran. As notificações e boletos de multas poderão ser acessados de forma totalmente digital, tanto pelo portal Gov.br quanto pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O benefício é válido para todas as infrações aplicadas a partir de 1º de julho de 2025, desde que o motorista opte pelo pagamento com desconto e não apresente recurso contra a autuação.
“Com a adesão ao sistema, o motorista passa a ter mais agilidade e segurança, recebendo todas as notificações de forma eletrônica. Ele pode resolver tudo diretamente pelo celular ou pelo computador”, destacou Renato Abatti, chefe da Seção de Processamento de Infrações de Trânsito da SMMT.
O pedido de abatimento de 40% previsto pela SNE deve ser feito até a data limite para apresentação da defesa prévia, conforme indicada na notificação de autuação. Esse prazo também se aplica à apresentação de recursos e para a indicação do condutor. Após esse período, não é mais possível solicitar o desconto.
Desde a formalização do contrato com a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação (Serpro), em 22 de setembro de 2025, mais de mil motoristas jundiaienses já aderiram ao sistema e aproveitaram o desconto de 40%. “Além de promovermos obras e intervenções que aumentam a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres, buscamos soluções que tornem os serviços públicos mais acessíveis e eficientes”, afirmou o secretário de Mobilidade e Transporte, Jose Carlos Sacramone. Ele destacou ainda que a adesão ao SNE integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à eficiência no atendimento ao munícipe.
Mais eficiência e economia
“Com o uso da tecnologia, a Prefeitura de Jundiaí amplia a eficiência dos serviços e facilita a vida do cidadão. Todo o processo de integração do sistema foi desenvolvido pela Cijun e homologado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, garantindo que a adesão ao SNE ocorra de forma segura e totalmente digital”, destacou Michel Domingues, diretor-presidente da Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun).
De acordo com estimativas da prefeitura, a adoção do modelo digital representa uma economia anual significativa, com a redução de impressões gráficas e postagens de notificações pelos Correios, unindo eficiência administrativa e benefício direto ao cidadão, já que o motorista ganha tempo, economiza dinheiro e a prefeitura reduz custos operacionais.