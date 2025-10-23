Prefeitura adere ao SNE e condutor pode solicitar 40% de desconto

A iniciativa, parceria da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e da Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), moderniza o processo de notificação de infrações e oferece mais praticidade aos condutores, obedecendo às resoluções da Senatran. As notificações e boletos de multas poderão ser acessados de forma totalmente digital, tanto pelo portal Gov.br quanto pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O benefício é válido para todas as infrações aplicadas a partir de 1º de julho de 2025, desde que o motorista opte pelo pagamento com desconto e não apresente recurso contra a autuação.

A Prefeitura de Jundiaí aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), vinculado à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o que possibilita que os motoristas autuados em vias municipais por qualquer infração solicitem desconto de 40% no valor das multas.

“Com a adesão ao sistema, o motorista passa a ter mais agilidade e segurança, recebendo todas as notificações de forma eletrônica. Ele pode resolver tudo diretamente pelo celular ou pelo computador”, destacou Renato Abatti, chefe da Seção de Processamento de Infrações de Trânsito da SMMT.

O pedido de abatimento de 40% previsto pela SNE deve ser feito até a data limite para apresentação da defesa prévia, conforme indicada na notificação de autuação. Esse prazo também se aplica à apresentação de recursos e para a indicação do condutor. Após esse período, não é mais possível solicitar o desconto.