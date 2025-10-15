15% dos casos de AVC no mundo são em jovens adultos

A incidência de acidente vascular cerebral (AVC) entre jovens tem aumentado no Brasil e no mundo. Segundo estudo publicado pela revista científica Neurology Journals, da American Academy of Neurology, jovens adultos, com idades entre 15 e 34 anos, correspondem a 15% do total de casos globalmente. Em território nacional, de acordo com a Rede Brasil AVC, o número aumenta para 18%. Dados que acendem um alerta especial neste 29 de outubro, Dia Mundial e Nacional de Prevenção ao AVC.

A coordenadora da Unidade Neurológica do Vera Cruz Hospital, em Campinas, Mariana Vidal, explica que, embora o “derrame” seja mais comum em idosos, pode atingir até crianças, conforme demonstram recentes análises que apontam aumento da incidência entre pessoas com menos de 55 anos. “Os dados são alarmantes e refletem o estilo de vida pouco saudável, com aumento dos fatores de risco como hipertensão arterial, obesidade, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e uso de drogas ilícitas. Vale ressaltar que, controlando esses fatores, é possível reduzir em até 90% o risco de ter um AVC”, destaca.

Entre os fatores mais preocupantes estão o sedentarismo, agravado pelo uso excessivo de telas, o consumo de álcool e cigarro, além da alimentação ultraprocessada e pobre em nutrientes. Esses hábitos favorecem o desenvolvimento de hipertensão, obesidade, colesterol alto e diabetes. O estresse excessivo e a má qualidade do sono também aumentam o risco.