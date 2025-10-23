Traficante é preso em noite ruim de vendas e de prejuízo

Depois de 40 minutos de 'trabalho' e apenas três pinos de cocaína vendidos, um homem foi preso por tráfico de drogas, no bairro San Francisco, em Itatiba, na noite desta quarta-feira (22). A prisão foi feita por guardas municipais.

Os GMs Montini, Rodrigues e Diego faziam patrulhamento pela rua Benedito Ubinha, quando avistaram um homem guardando algo nos bolsos. Ao perceber que seria abordado, ele correu para tentar fugir, mas acabou alcançado e detido.

Em revista pessoal os agentes encontraram algumas porções de cocaína e, durante questionamentos, ele contou que havia começado seu turno às 22h - a prisão foi às 22h40 -, e que tinha vendido apenas três pinos da droga, totalizando R$ 30.