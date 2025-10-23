Bandido de Alagoas alvo da Justiça em Campinas é preso em Jundiaí

Um criminoso de Alagoas, com mandado de prisão pela Justiça de Campinas-SP, por tráfico de drogas, foi capturado por guardas municipais de Patrulhamento Comunitário, na noite desta quarta-feira (22), na avenida Pedro Clarismundo Fornari, no bairro Engordadouro, em Jundiaí.

Os GMs Leonarde e Nabor, do Plantão Delta Noturno, faziam patrulhamento, quando se depararam com um homem caminhando pela avenida, envolto a um cobertor. Suspeitando de que pudesse estar carregando algo de ilícito, os agentes o abordaram, efetuando revista pessoal, mas não encontrando nada de ilícito.

Porém, em consulta aos seus dados pessoais, os guardas descobriram um mandado de prisão por tráfico de drogas, da Justiça de Campinas.