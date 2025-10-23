Jundiaí propõe Gabinete de Gestão Integrada da Segurança

Representantes da Segurança Pública da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e convidados de outras localidades se reuniram para trocar experiências e discutir ações conjuntas voltadas ao combate à criminalidade em nível regional. O encontro teve como principal pauta a criação de um Gabinete de Gestão Integrada Regional (GGIR), inspirado no modelo bem-sucedido do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) de Jundiaí e de outras cidades.
O coordenador do GGIM, Adalberto Ceolin, e o assessor especial da Casa Civil e da RMJ, Thales Delgado, receberam no Paço Municipal secretários de Segurança e representantes das Guardas Municipais, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, OAB-Jundiaí, Conselhos de Segurança (Consegs), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Instituto de Criminalística (IC).
Segundo Ceolin, o encontro foi bastante produtivo. “Nossos convidados puderam conhecer de perto o funcionamento e os resultados do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Nem todas as cidades contam com essa ferramenta, por isso queremos incentivar a implantação desses gabinetes em âmbito municipal e, a partir daí, estruturar um Gabinete Regional. Assim, poderemos estudar a violência, reduzir indicadores e direcionar ações de forma integrada, beneficiando todos os municípios da RMJ”, destacou.
A reunião também contou com apresentações de representantes da PRF e das prefeituras de São José dos Campos (Vale do Paraíba) e Indaiatuba (Região de Campinas), que compartilharam experiências de sucesso no uso da tecnologia e da inteligência para reduzir índices criminais. De Jundiaí, participaram o secretário de Segurança, Guilherme Balbino Rigo, e o comandante da Guarda Municipal, Cássio Nicola. Também estiveram presentes representantes de Franco da Rocha, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Várzea Paulista, Cabreúva, Louveira, Atibaia e Jarinu.
Para Thales Delgado, a Segurança Pública é um desafio que ultrapassa fronteiras municipais. “Por isso, a união entre as cidades e as forças estaduais e federais é o que nos torna mais fortes. Quando trabalhamos juntos, cada ação ganha mais impacto e cada decisão gera mais resultado”, afirmou.
“Hoje mostramos que a Região Metropolitana de Jundiaí não espera soluções de fora. Ela se organiza, se integra e assume o protagonismo na construção de um modelo de segurança moderno, inteligente e humano”, completou Thales.