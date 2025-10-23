Jundiaí propõe Gabinete de Gestão Integrada da Segurança

Representantes da Segurança Pública da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e convidados de outras localidades se reuniram para trocar experiências e discutir ações conjuntas voltadas ao combate à criminalidade em nível regional. O encontro teve como principal pauta a criação de um Gabinete de Gestão Integrada Regional (GGIR), inspirado no modelo bem-sucedido do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) de Jundiaí e de outras cidades.

O coordenador do GGIM, Adalberto Ceolin, e o assessor especial da Casa Civil e da RMJ, Thales Delgado, receberam no Paço Municipal secretários de Segurança e representantes das Guardas Municipais, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, OAB-Jundiaí, Conselhos de Segurança (Consegs), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Instituto de Criminalística (IC).

