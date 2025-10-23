Produção de panetones e sidras deve crescer 40% neste ano

Com a expectativa no aumento de vendas de produtos típicos natalinos, as fábricas do segmento estão a todo o vapor para abastecer as gôndolas. A expectativa do setor é de um crescimento de cerca de 40% em relação ao mesmo período de 2024, impulsionado por investimentos estratégicos, lançamentos inéditos e aposta na tradição de panettones, sidras e vinhos. Sendo assim, as empresas já se mobilizam para aumentar a produção e atender à demanda dos clientes, sejam eles consumidores diretos ou estabelecimentos comerciais.

Em uma tradicional empresa de panetones da Região, o foco está na ampliação da capacidade produtiva e na diversificação do portfólio com três linhas principais. A tradicional com frutas, gotas de chocolate e variações clássicas; a linha gourmet, com versões trufadas; e a estreia da linha premium com fermentação natural de 36 horas, produto de até 1 kg e embalagem em lata. A empresa aposta na combinação entre tradição e inovação para impulsionar as vendas, e projeta crescimento de 40% no faturamento da categoria.

“Para nós, o fim de ano representa mais que um pico de vendas: é o momento em que tradição e técnica se encontram. Ela concentra a maior parte do nosso calendário de inovação, mobiliza a fábrica em máxima eficiência e aprofunda nossa relação com o consumidor. É quando o cuidado com o tempo, a receita e o acabamento se convertem em memória afetiva e resultado sustentável para a companhia”, afirma o diretor Rômulo Romanato.