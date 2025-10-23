Produção de panetones e sidras deve crescer 40% neste ano

Com a expectativa no aumento de vendas de produtos típicos natalinos, as fábricas do segmento estão a todo o vapor para abastecer as gôndolas. A expectativa do setor é de um crescimento de cerca de 40% em relação ao mesmo período de 2024, impulsionado por investimentos estratégicos, lançamentos inéditos e aposta na tradição de panettones, sidras e vinhos. Sendo assim, as empresas já se mobilizam para aumentar a produção e atender à demanda dos clientes, sejam eles consumidores diretos ou estabelecimentos comerciais.
Em uma tradicional empresa de panetones da Região, o foco está na ampliação da capacidade produtiva e na diversificação do portfólio com três linhas principais. A tradicional com frutas, gotas de chocolate e variações clássicas; a linha gourmet, com versões trufadas; e a estreia da linha premium com fermentação natural de 36 horas, produto de até 1 kg e embalagem em lata. A empresa aposta na combinação entre tradição e inovação para impulsionar as vendas, e projeta crescimento de 40% no faturamento da categoria.
“Para nós, o fim de ano representa mais que um pico de vendas: é o momento em que tradição e técnica se encontram. Ela concentra a maior parte do nosso calendário de inovação, mobiliza a fábrica em máxima eficiência e aprofunda nossa relação com o consumidor. É quando o cuidado com o tempo, a receita e o acabamento se convertem em memória afetiva e resultado sustentável para a companhia”, afirma o diretor Rômulo Romanato.
Romulo Romanato aposta em panetone da linha premium
BEBIDAS
Uma tradicional empresa de bebidas de Jundiaí reforçou o quadro de funcionários e potencializou a produção a partir de agosto para que, em novembro, os produtos já estejam nas lojas, tanto em supermercados quanto na própria unidade de venda direta ao consumidor final. A empresa espera produzir cerca de 10 milhões de litros de bebidas celebrantes, como sidras e espumantes.
Entre os lançamentos, destaca-se a versão long neck das tradicionais bebidas, pensada para ocasiões mais descontraídas como festas, piscinas e happy hours, além do novo vinho, desenvolvido com uvas brasileiras como a Cármen e Rúbea, buscando aproximar o universo dos vinhos finos ao mercado de mesa.
Mesmo sem divulgar metas de faturamento, a empresa reforça que o final de ano representa o período de maior volume de vendas do ano, com a sidra consolidada como campeã de vendas.
“As vendas de final de ano são de extrema importância. O nosso desafio está em justamente criar novas ocasiões de consumo para os produtos da marca, por isso, estamos investindo na ampliação do portfólio com as bebidas prontas, a fim de estarmos mais próximos do consumidor mais jovem e reforçar a ideia de que com a long neck, os produtos também podem ser consumidos em outros momentos do ano”, explica o head de marketing da empresa, Luciano Andrade.
Luciano Andrade investe na ampliação do portfólio para o público jovem