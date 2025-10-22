FENS chega à 2ª semana com novos expositores e atrações especiais

Após o sucesso do primeiro fim de semana, com mais de 3 mil visitas, a FENS – Feira de Negócios e Serviços de Várzea Paulista retorna com força total. A segunda etapa do evento segue nos dias 25 e 26 de outubro (sábado e domingo), das 9h às 20h, no Espaço Cidadania e contará com a presença de novos expositores e uma programação repleta de oportunidades para empreendedores e visitantes. A entrada é gratuita.

A 1ª Feira de Negócios e Serviços de Várzea Paulista (FENS) foi criada pela Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, com o objetivo de estimular o comércio local, fomentar parcerias e valorizar o empreendedorismo da cidade. No primeiro fim de semana, o evento movimentou diversos segmentos econômicos, consolidando-se como um espaço de conexão entre empresas, prestadores de serviços e consumidores.

Nesta segunda etapa, a FENS amplia ainda mais seu alcance, com novos empreendedores e expositores dos setores de comércio, alimentação, tecnologia, beleza, artesanato e serviços diversos, oferecendo produtos locais e regionais a preços acessíveis. Além disso, o público poderá conhecer projetos e iniciativas municipais de incentivo ao empreendedorismo e geração de renda, reforçando o papel da feira como instrumento de desenvolvimento econômico sustentável.