Jundiaí vence final regional e volta à fase estadual após 6 anos

A equipe sub-16 de futsal do Time Jundiaí conquistou o título regional da Copa Estado de São Paulo e garantiu vaga na fase final estadual da competição. A equipe jundiaiense superou o São João da Boa Vista, por 6 a 3, no ginásio Romão de Souza, no Jardim Colônia, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (21). A partida foi transmitida pelo Esporte Paulista.
Com a vitória e o título simbólico, Jundiaí se junta a outros 16 times classificados para a fase decisiva da competição, que será disputada em Serrana, cidade do interior de São Paulo, no próximo mês. A última vez que o Time Jundiaí havia conquistado vaga para a fase estadual da competição foi em 2019.
A PARTIDA
Jundiaí começou a partida de forma esmagadora, fazendo quatro gols em sequência, e terminou o primeiro tempo vencendo por 4 a 1. No início da etapa final, Jundiaí ampliou para 6 a 1, mas a expulsão de Samuel e a entrada do goleiro-linha do adversário permitiram que o adversário diminuísse com dois gols de Rafael.
Mesmo assim, a equipe de casa manteve o controle e conseguiu manter o resultado positivo até o apito final, confirmando a vitória por 6 a 3 e o título regional.
O destaque da partida foi o craque Nathan, que marcou quatro gols, sendo três em sequência nos primeiros cinco minutos de partida. Riquelme e Ruan, com um gol cada, completaram o placar para Jundiaí.
FALA, PROFESSOR!
O treinador da equipe jundiaiense, Eduardo Mendes, o “Formiga”, comemorou a conquista do time e exaltou o empenho dos atletas. “Foi a conquista de um grupo que se formou esse ano, através de uma mudança de estratégia da modalidade onde retomamos essa categoria sub-16 por meio de uma seletiva. Os atletas vêm trabalhando incansavelmente durante as semanas e tínhamos como objetivo a conquista desse título regional para alcançarmos a fase final. Fizemos cinco jogos na competição com quatro vitórias e um empate”, detalhou o técnico.
Formiga também ressaltou as expectativas do time para a fase decisiva. “Será um processo de amadurecimento e evolução grande para o grupo, pois muitos dos nossos atletas nunca vivenciaram uma experiência como essa, de jogar todos os dias, ficar alojados longe de casa, etc. Então será um processo importante para a equipe toda. Enfrentaremos times muito qualificados, os campeões de cada região, times que jogam campeonatos da federação e com um nível técnico elevado. Mas trabalharemos para representar a cidade da melhor forma possível e, quem sabe, conquistar posições avançadas nessa fase final. É uma competição dura, a condição física influencia bastante, mas vamos nos preparar bem e fazer uma boa participação”, disse o comandante.