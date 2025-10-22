Jundiaí vence final regional e volta à fase estadual após 6 anos

FALA, PROFESSOR!

O treinador da equipe jundiaiense, Eduardo Mendes, o “Formiga”, comemorou a conquista do time e exaltou o empenho dos atletas. “Foi a conquista de um grupo que se formou esse ano, através de uma mudança de estratégia da modalidade onde retomamos essa categoria sub-16 por meio de uma seletiva. Os atletas vêm trabalhando incansavelmente durante as semanas e tínhamos como objetivo a conquista desse título regional para alcançarmos a fase final. Fizemos cinco jogos na competição com quatro vitórias e um empate”, detalhou o técnico.

Formiga também ressaltou as expectativas do time para a fase decisiva. “Será um processo de amadurecimento e evolução grande para o grupo, pois muitos dos nossos atletas nunca vivenciaram uma experiência como essa, de jogar todos os dias, ficar alojados longe de casa, etc. Então será um processo importante para a equipe toda. Enfrentaremos times muito qualificados, os campeões de cada região, times que jogam campeonatos da federação e com um nível técnico elevado. Mas trabalharemos para representar a cidade da melhor forma possível e, quem sabe, conquistar posições avançadas nessa fase final. É uma competição dura, a condição física influencia bastante, mas vamos nos preparar bem e fazer uma boa participação”, disse o comandante.