23 de outubro de 2025
DEPOIMENTO

Homicídio por estrangulamento em Jundiaí foi por motivo fútil

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
.
Ela confessou o crime e foi presa em flagrante

A mulher (ela se identificou a policiais militares como mulher travesti) presa na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Cecap, Jundiaí, após confessar ter estrangulado e matado seu companheiro, será submetida a audiência de custódia nesta quinta-feira (23) - inicialmente a audiência seria nesta quarta-feira, mas por questões de trâmites burocráticos, não aconteceu.

Segundo apurou a reportagem, quando o auto de prisão feito no Plantão Policial é distribuído no Fórum até às 10h, a audiência ocorre no mesmo dia. Do contrário, passa para o dia seguinte. Essa 'demora', conforme fonte consultada pelo Jornal de Jundiaí, acontece por contra da trâmites legais entre a prisão e a audiência. No caso em questão, o auto de prisão chegou ao Fórum às 13h48 desta quarta-feira, portando, sendo programada a audiência para esta quinta.

A suspeita está presa na cadeia pública de Itupeva. Ela foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, uma vez que, segundo registro da ocorrência, ela confessou tê-lo matado durante uma discussão, após ele não deixá-la sair durante a noite.

ENTENDA O CASO

Um homem foi morto estrangulado na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Cecap, em Jundiaí. A companheira dele, que disse ser travesti (T), confessou o crime e acabou sendo presa por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

A parceira e a vítima tiveram uma discussão no início da madrugada. O bate-boca evoluiu para agressões e a parceira, segundo ela própria, estrangulou o marido até desacordá-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram, ele já estava morto.

A PM também foi para o local e, questionando a suspeita, esta confessou o crime. Em checagem aos seus dados pessoais, os policiais descobriram que ela também estava sendo procurado pela Justiça por dano qualificado, ameaça e desacato, com mandado de prisão em aberto.

Conduzida ao Plantão Policial, ela foi presa em flagrante por homicídio, sendo então levada para a Cadeia Pública de Itupeva, para aguardar audiência de custódia.

