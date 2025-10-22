Homicídio por estrangulamento em Jundiaí foi por motivo fútil

A mulher (ela se identificou a policiais militares como mulher travesti) presa na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Cecap, Jundiaí, após confessar ter estrangulado e matado seu companheiro, será submetida a audiência de custódia nesta quinta-feira (23) - inicialmente a audiência seria nesta quarta-feira, mas por questões de trâmites burocráticos, não aconteceu.

Segundo apurou a reportagem, quando o auto de prisão feito no Plantão Policial é distribuído no Fórum até às 10h, a audiência ocorre no mesmo dia. Do contrário, passa para o dia seguinte. Essa 'demora', conforme fonte consultada pelo Jornal de Jundiaí, acontece por contra da trâmites legais entre a prisão e a audiência. No caso em questão, o auto de prisão chegou ao Fórum às 13h48 desta quarta-feira, portando, sendo programada a audiência para esta quinta.

A suspeita está presa na cadeia pública de Itupeva. Ela foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, uma vez que, segundo registro da ocorrência, ela confessou tê-lo matado durante uma discussão, após ele não deixá-la sair durante a noite.