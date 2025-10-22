Prefeitura e concessionária se reúnem para definir ações viárias

Técnicos da concessionária Motiva, responsável pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, se reuniram com o prefeito Gustavo Martinelli nesta semana para discutir ações de melhorias e intervenções preventivas em diferentes pontos da cidade. O encontro contou com a presença de representantes das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Mobilidade e Transporte (SMMT), e da Defesa Civil.

Durante a reunião, foram abordados temas relacionados à mobilidade urbana, drenagem, manutenção de áreas sob concessão e prevenção a desastres ambientais. Um dos principais pontos discutidos foi o andamento dos projetos de obras nos quilômetros 64, 62 e 58 da Rodovia Anhanguera, que tem o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e na segurança viária.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do diálogo constante com o governo do estado e com a concessionária. De acordo com a equipe técnica da Motiva, os projetos estão atualmente na fase de elaboração e certificação, com previsão de conclusão até junho do próximo ano. Após essa etapa, serão avaliados pela ARTESP e, em seguida, será emitido o Termo Aditivo Modificativo (TAM). Somente após a assinatura do TAM pela agência é que a obra poderá ser executada.