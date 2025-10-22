Prefeitura e concessionária se reúnem para definir ações viárias

Técnicos da concessionária Motiva, responsável pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, se reuniram com o prefeito Gustavo Martinelli nesta semana para discutir ações de melhorias e intervenções preventivas em diferentes pontos da cidade. O encontro contou com a presença de representantes das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Mobilidade e Transporte (SMMT), e da Defesa Civil.
Durante a reunião, foram abordados temas relacionados à mobilidade urbana, drenagem, manutenção de áreas sob concessão e prevenção a desastres ambientais. Um dos principais pontos discutidos foi o andamento dos projetos de obras nos quilômetros 64, 62 e 58 da Rodovia Anhanguera, que tem o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito e na segurança viária.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do diálogo constante com o governo do estado e com a concessionária. De acordo com a equipe técnica da Motiva, os projetos estão atualmente na fase de elaboração e certificação, com previsão de conclusão até junho do próximo ano. Após essa etapa, serão avaliados pela ARTESP e, em seguida, será emitido o Termo Aditivo Modificativo (TAM). Somente após a assinatura do TAM pela agência é que a obra poderá ser executada.
Melhorias viárias locais
A prefeitura também apresentou à concessionária demandas relacionadas à saída da rua Maringá com a rua Paraná, no bairro Vila Maringá, e melhorias na marginal sul da Anhanguera, que impactam diretamente o trânsito de bairros como Jardim Copacabana, Maringá, Paiol Velho, Santa Clara e Jardim Martins.
“É uma obra simples, mas a quantidade de veículos que utiliza a saída interfere diariamente na rotina de quem mora nesses bairros”, destacou o prefeito.
Outro ponto central da reunião foi o andamento das obras de contenção e drenagem no Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Saber. Parte do espaço está em área delimitada da concessionária. O projeto prevê melhorias na drenagem e mudança no sistema de captação de águas pluviais.
“Um dos pontos centrais do projeto é o sistema de drenagem para a preservação dos mananciais. Por se tratar de uma área mais baixa, o local recebe o acúmulo de águas da Rodovia dos Bandeirantes. Com as intervenções evitamos novos desastres e prejuízos ambientais”, reforçou o prefeito.
O secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antônio Bedin, ressaltou que a reunião foi um passo importante para a definição de medidas conjuntas entre prefeitura e concessionária.
“Estamos desenvolvendo projetos que serão apresentados à concessionária para definição das responsabilidades e das ações necessárias. Vamos solicitar medidas de controle das águas da Rodovia para a região de manancial. Essa integração entre os setores técnicos agiliza os processos e contribui para soluções mais eficazes e seguras”, explicou o secretário.