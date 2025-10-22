Prefeitura transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público

A Prefeitura de Várzea Paulista informa que o ponto facultativo relativo ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, foi transferido para o dia 27 de outubro, segunda-feira. Alguns serviços funcionarão em horário diferenciado. Confira o que abre e fecha no município:
O Hospital Municipal Dr. Alcípio da Silva Oliveira Junior, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e os efetivos da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Unidade Gestora de Trânsito funcionarão normalmente durante o feriado prolongado.
A Defesa Civil (Unidades Gestoras de Saúde, Infraestrutura, Gestão Pública, Trânsito e a GCM) estará de plantão 24 horas e será acionada após chamados feitos à GCM (telefones 153 ou 4596-7744).
O Ecoponto funcionará normalmente na segunda-feira, com atendimento das 7h às 12h e das 13h às 16h.
Os demais setores públicos encerrarão os expedientes na sexta-feira (24), às 17 ou 18 horas (de acordo com a unidade) e retornarão ao funcionamento na terça-feira (28), nos horários normais de atendimento.