Ouvidoria do Hospital São Vicente tem novo horário de atendimento

A partir desta quinta-feira (23), a Ouvidoria do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) passa a funcionar em novo horário de atendimento. O setor, responsável por receber manifestações, sugestões, elogios e solicitações de pacientes, familiares e acompanhantes, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O contato pode ser realizado presencialmente na Rua São Vicente de Paulo, 223, Centro de Jundiaí, ou pelo e-mail ouvidoria@hsvicente.org.br. Com a mudança, o hospital reforça seu compromisso com a transparência e a melhoria contínua na qualidade do atendimento prestado à população.