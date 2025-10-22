22 de outubro de 2025
Ouvidoria do Hospital São Vicente tem novo horário de atendimento

Por Redação | Hospital São Vicente
Setor de Ouvidoria do Hospital São Vicente tem novo horário de atendimento
A partir desta quinta-feira (23), a Ouvidoria do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) passa a funcionar em novo horário de atendimento. O setor, responsável por receber manifestações, sugestões, elogios e solicitações de pacientes, familiares e acompanhantes, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O contato pode ser realizado presencialmente na Rua São Vicente de Paulo, 223, Centro de Jundiaí, ou pelo e-mail ouvidoria@hsvicente.org.br. Com a mudança, o hospital reforça seu compromisso com a transparência e a melhoria contínua na qualidade do atendimento prestado à população.

