Feira do Bem leva segurança alimentar e fortalece a comunidade

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), lançou no início de outubro o programa Feira do Bem, uma iniciativa inovadora que une segurança alimentar, valorização da agricultura familiar e fortalecimento de vínculos comunitários. O lançamento ocorreu no dia 3 de outubro, durante o encerramento da Semana do Idoso, e desde então a feira já está em funcionamento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de diferentes regiões da cidade.
Os idosos recebem a moeda social Japi sempre que participam de atividades propostas pelos Cras. A moeda têm valor simbólico e pode ser utilizada para realizar compras na feira, servindo como um instrumento de valorização da participação social e da inclusão comunitária.
Na última sexta-feira (17), cerca de 30 idosos do Cras Nordeste, que abrange a região do São Camilo, participaram da ação. Já nesta segunda-feira (20), o Cras Leste recebeu mais 20 idosos. Ao longo da semana, a feira também passará pela Casa Azul, Jardim Fepasa e pelo Cras Central, atendendo aproximadamente 30 idosos em cada unidade. Na próxima semana, será a vez dos Cras Norte e Oeste, totalizando cerca de 250 idosos atendidos nesta primeira rodada do programa.
Voltada especialmente aos idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que são acompanhados pelos Cras e demais serviços da rede socioassistencial, a Feira do Bem conecta a participação nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos — como oficinas, cursos e atividades comunitárias — ao acesso a alimentos saudáveis e de qualidade.
VEJA MAIS:
Os produtos comercializados são adquiridos de agricultores familiares da região, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), mantido em convênio com o Governo Federal. Assim, o programa cria um ciclo virtuoso: promove segurança alimentar entre os idosos, fortalece a agricultura familiar e movimenta a economia local.
Com caráter itinerante, a Feira do Bem será realizada mensalmente em diferentes territórios da cidade, aproximando-se da população atendida e ampliando o alcance das políticas de segurança alimentar e inclusão social.
“A Feira do Bem é uma ação inovadora que conecta segurança alimentar, inclusão e fortalecimento comunitário. Além de garantir acesso a alimentos saudáveis e de qualidade para os idosos, valoriza a participação deles nos serviços socioassistenciais e promove um ciclo virtuoso que também beneficia a agricultura familiar da nossa região. É uma iniciativa que traduz, na prática, o compromisso da Prefeitura de Jundiaí em cuidar das pessoas, fortalecendo vínculos e promovendo qualidade de vida,” destacou a secretária da Smads, Luciane Mosca.