Feira do Bem leva segurança alimentar e fortalece a comunidade

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), lançou no início de outubro o programa Feira do Bem, uma iniciativa inovadora que une segurança alimentar, valorização da agricultura familiar e fortalecimento de vínculos comunitários. O lançamento ocorreu no dia 3 de outubro, durante o encerramento da Semana do Idoso, e desde então a feira já está em funcionamento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de diferentes regiões da cidade.

Os idosos recebem a moeda social Japi sempre que participam de atividades propostas pelos Cras. A moeda têm valor simbólico e pode ser utilizada para realizar compras na feira, servindo como um instrumento de valorização da participação social e da inclusão comunitária.