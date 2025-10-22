22 de outubro de 2025
FUNDAÇÃO CASA

Adolescente de só 16 anos e já na mira da Justiça é capturado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os GMs o localizaram na avenida Japão, próximo a uma 'biqueira'
Um adolescente de 16 anos, já envolvido no crime e procurado pela Justiça, foi capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), em Itatiba, nesta terça-feira (21). Ele foi encaminhado para a Fundação Casa.

Os GMs receberam informações de que um garoto de 16 anos, envolvido com tráfico de drogas, estava com mandado de busca e apreensão em aberto, expedido pela Justiça.

De posse do endereço onde ele mora, no Jardim das Nações, os guardas foram para o local e acabaram localizando-o na avenida Japão, próximo a uma 'biqueira'.

Durante a abordagem os guardas confirmaram se tratar do adolescente procurado e o conduziram ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento à ordem da Justiça.

