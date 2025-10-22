Adolescente de só 16 anos e já na mira da Justiça é capturado

Um adolescente de 16 anos, já envolvido no crime e procurado pela Justiça, foi capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), em Itatiba, nesta terça-feira (21). Ele foi encaminhado para a Fundação Casa.

Os GMs receberam informações de que um garoto de 16 anos, envolvido com tráfico de drogas, estava com mandado de busca e apreensão em aberto, expedido pela Justiça.

De posse do endereço onde ele mora, no Jardim das Nações, os guardas foram para o local e acabaram localizando-o na avenida Japão, próximo a uma 'biqueira'.