Faturas de gás em condomínios viram caso de Justiça em Jundiaí

Moradores de condomínios de Jundiaí têm enfrentado problemas relacionados às faturas de gás encanado. Clientes da Comgás na cidade vêm reclamando de valores abusivos, cobrados sem aparente justificativa pela empresa nos últimos meses. Há relatos de faturas com altas de até 15 vezes em relação ao valor usual cobrado pela companhia.

Moradora do condomínio Allegro, na Vila Rica, Gisele Floriano diz que a conta está muito acima do normal. "Minha conta, de R$ 14, foi para R$ 530. No meu condomínio a reclamação é geral e sei que em outros pontos da cidade também. O pior é que entramos em contato com a Comgás e a resposta é de que não há irregularidades. O Procon também não nos ajudou."

"Hoje a Comgás encaminhou por e-mail uma nova conta com valor de 385,84. Ou seja, o valor estava realmente incorreto, porém ainda está muito acima da média", comenta ela.