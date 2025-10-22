Faturas de gás em condomínios viram caso de Justiça em Jundiaí

Moradores de condomínios de Jundiaí têm enfrentado problemas relacionados às faturas de gás encanado. Clientes da Comgás na cidade vêm reclamando de valores abusivos, cobrados sem aparente justificativa pela empresa nos últimos meses. Há relatos de faturas com altas de até 15 vezes em relação ao valor usual cobrado pela companhia.
Moradora do condomínio Allegro, na Vila Rica, Gisele Floriano diz que a conta está muito acima do normal. "Minha conta, de R$ 14, foi para R$ 530. No meu condomínio a reclamação é geral e sei que em outros pontos da cidade também. O pior é que entramos em contato com a Comgás e a resposta é de que não há irregularidades. O Procon também não nos ajudou."
"Hoje a Comgás encaminhou por e-mail uma nova conta com valor de 385,84. Ou seja, o valor estava realmente incorreto, porém ainda está muito acima da média", comenta ela.
Também morador do condomínio Allegro, na Vila Rica, Ivo Silva, viu a fatura de outubro mais que triplicar. No mês, a fatura havia custado R$ 168,85 no ano passado. Neste ano, saltou para R$ 519,28. O valor destoa do histórico de consumo que ele vinha tendo neste ano até a chegada da fatura.
Moradores de outros condomínios também vêm tendo problemas e já relataram a situação ao JJ.
Segundo o Procon Jundiaí, ao longo de 2025, foram registradas oscilações no número de reclamações relacionadas à empresa Comgás. De janeiro a outubro, foram registradas um total de 173 reclamações. De janeiro a junho, o órgão recebeu de uma a quatro queixas mensais, mas em agosto houve um aumento expressivo, com 63 registros.
O crescimento motivou a abertura de tratativas diretas com a empresa e a articulação com outros Procons municipais e a Fundação Procon-SP, a fim de esclarecer os motivos dos reajustes e adotar medidas corretivas. Durante as interações com a Comgás, a empresa atribuiu inicialmente o aumento das faturas às condições do inverno rigoroso, mas, após a atuação dos órgãos de defesa do consumidor e reunião com a diretoria, iniciou um processo de revisão técnica e ajuste de valores.
Diversos casos foram corrigidos, resultando em créditos aos consumidores com abatimento nas faturas seguintes, conforme exemplos apresentados oficialmente pela companhia. Para as situações em que a revisão não foi acatada, o Procon Jundiaí orienta que o consumidor procure o Juizado Especial Cível para buscar ressarcimento ou contestação judicial. O órgão segue acompanhando o tema e permanece à disposição para registrar e intermediar reclamações individuais.
O outro lado
Procurada pelo JJ, em nota, a Comgás informa que tem o compromisso de atender, analisar e esclarecer individualmente todos os casos que chegam por meio de canais oficiais. Eventuais casos que sejam constatados erros ou inconsistência são encaminhados para uma rápida solução, como, por exemplo, a reemissão da fatura com a devida correção do valor cobrado. Por isso, é fundamental que os clientes entrem em contato quando tiverem alguma dúvida sobre suas contas.
A empresa informa ainda que, após as devidas análises, foram identificadas inconsistências pontuais na cobrança de alguns clientes e encaminhados imediatamente para atualização em conta. Os clientes identificados serão avisados por e-mail e terão a sinalização nas suas contas.
A Comgás diz que casos em que são identificados erros ou inconsistências são exceções no total de faturas emitidas mensalmente, e que todos esses casos são encaminhados para solução. A maioria das situações de variações nos valores das contas, estão relacionadas a diversos fatores, como mudanças climáticas, hábitos de consumo, encerramento de condições contratuais com prazo determinado, estimativa por média de consumo dentro dos parâmetros estabelecidos pelo órgão regulador, entre outros.
Em casos de dúvida a respeito do consumo de gás os clientes podem entrar em contato com a empresa pelo site https://virtual.comgas.com.br/, pelo telefone 08000 110 197 e pelo WhatsApp (11) 3325-0197.