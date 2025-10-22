22 de outubro de 2025
DESPEDIDA

Jundiaí perde a ex-diretora de Agronegócio Isabel Harder

Por Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Isabel Harder deixa marido e filho
Isabel Harder deixa marido e filho
Isabel Harder deixa marido e filho

A ex-diretora de Agronegócio, da antiga Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimetno e Turismo (Ugaat), da Prefeitura de Jundiaí, Isabel Harder, de 60 anos, faleceu na madrugada desta quarta (22) vítima de um AVC. Segundo as primeiras informações, a engenheira agrônoma ficou alguns dias internada, mas não resistiu.

Isabel era respeitada pela classe agrícola pelo conhecimento técnico que tinha em manejo, plantação e técnicas de descarte de resíduos agrícolas, o que lhe dava sempre a condição de ajudar e palestrar sobre o assunto. 
O velório será nesta quinta (23), às 10h, em Louveira. Isabel deixa marido e filho.

