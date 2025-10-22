Maxi sedia ‘Feira de Adoção’ no dia 25

O Maxi Shopping sedia no próximo dia 25, das 11h às 15h, a Feira de Adoção de Animais em parceria com o Instituto Focinho Feliz. O evento será no hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping e contará com cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos.

Segundo os organizadores, os adotantes ganham uma consulta grátis com a veterinária parceira do Instituto. Trata-se de incentivo à adoção de animais adultos que precisam de um lar, de uma família que os ame para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão.

Para adotar é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência e responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entender as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc. O Instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100.