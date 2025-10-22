Maxi sedia ‘Feira de Adoção’ no dia 25

O Maxi Shopping sedia no próximo dia 25, das 11h às 15h, a Feira de Adoção de Animais em parceria com o Instituto Focinho Feliz. O evento será no hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping e contará com cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos.
Segundo os organizadores, os adotantes ganham uma consulta grátis com a veterinária parceira do Instituto. Trata-se de incentivo à adoção de animais adultos que precisam de um lar, de uma família que os ame para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão.
Para adotar é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência e responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entender as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc. O Instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100.
As pessoas também podem fazer doações espontâneas, sempre bem-vindas para custeio dos animais resgatados e tratados pela Ong. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.
Serviço:
Feira de Adoção de Animais do Instituto Focinho Feliz
Dia: 25/10/2025
Horário: das 11h às 15h
Local: no hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6000 – Vila Rio Branco - Jundiaí
Entrada franca no evento