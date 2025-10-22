Ladrão ignora final da 'saidinha' mas volta forçado para a cadeia

Um ladrão condenado que estava ilegalmente em liberdade desde 25 de setembro deste ano, quando ignorou o final do período de 'saidinha' e não retornou a prisão, foi capturado no bairro Engordadouro, em Jundiaí, por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

Os soldados Matheus e Luiz faziam patrulhamento pela avenida Professor Clarismundo Fornari, quando se depararam com um homem, cujo um volume suspeito na altura da cintura, chamou a atenção. Ele foi abordado e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Em consulta aos seus dados pessoais, porém, os agentes descobriram um mandado de prisão por evasão da prisão, por não ter retornado ao final da saidinha.