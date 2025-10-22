Novembro: Lúcia Helena Galvão e Clóvis de Barros virão a Jundiaí

“Que tipo de ser humano você quer ser?” Com essa provocação que exige olhar para dentro, identificar valores essenciais e, muitas vezes, confrontar incoerências entre crenças e atitudes, Lúcia Helena Galvão e Clóvis de Barros Filho dão início a um diálogo inspirado no livro “O valor e o sentido da vida”, obra que vai embasar um bate-papo dos autores com o público de Jundiaí, no módulo especial do Café Filosófico CPFL, em parceria com a Papirus Editora, em 6 de novembro, no Teatro Polytheama. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados no site da Sympla, no dia anterior, 5 de novembro, a partir das 12h. Também haverá transmissão ao vivo pelo YouTube.
Na ocasião, os autores abordarão temas centrais da obra, lançada pela Papirus 7 Mares, propondo uma reflexão sobre a busca pelo próprio caminho, o dilema entre razão e emoção, o conceito de propósito e o verdadeiro significado de prosperidade. Ao longo da conversa, Clóvis e Lúcia Helena discutirão, ainda, a importância do autoconhecimento, o papel do outro em nossa trajetória, a fronteira entre a boa vida e o sucesso, além da necessidade de encarar as inquietudes como oportunidades de crescimento. Com olhares complementares, os autores convidam o público a refletir sobre quem somos, quem desejamos ser e como podemos construir uma vida com sentido e valor, questões que atravessam toda a obra e inspiram a palestra de lançamento.
O evento, com curadoria do Instituto CPFL e Papirus Sete Mares, terá início às 19h30, com a palestra e um momento de perguntas do público, que poderão ser enviadas pelo chat do canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. A abertura contará com uma apresentação do Bom de Tom, projeto de iniciação musical que oferece aulas de flauta e ukulelê para crianças de 7 a 14 anos, em Jundiaí. Realizado pela Goall Impacto Social, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CPFL Energia e apoio da State Grid Brazil Holding S.A. e do Instituto CPFL, o projeto integra a frente CPFL Jovem Geração e, mais do que ensinar música, aposta no desenvolvimento integral dos jovens, estimulando disciplina, concentração, trabalho em equipe e criatividade.
“Há mais de duas décadas, o Café Filosófico CPFL tem levado conhecimento, cultura e reflexão a diferentes lugares do país. É uma alegria realizar mais uma edição desse evento especial em Jundiaí, uma cidade com grande significado para o grupo CPFL Energia. E nada poderia simbolizar melhor esse momento do que a abertura do projeto Bom de Tom, uma iniciativa local que temos orgulho de apoiar. Acreditamos profundamente no seu potencial de transformar vidas, promovendo o desenvolvimento de crianças e adolescentes e contribuindo para a redução da vulnerabilidade social”, destaca Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto CPFL.
Sobre os palestrantes
Lúcia Helena Galvão é filósofa, professora, escritora, poetisa, conferencista e voluntária com mais de 30 anos de experiência na organização Nova Acrópole do Brasil. Nascida no Rio de Janeiro, vive em Brasília há mais de quatro décadas. Seu trabalho atrai uma audiência global, com milhares de pessoas acompanhando suas produções criativas e filosóficas. Visa auxiliar as pessoas a crescerem e a se tornarem seres humanos melhores.
Clóvis de Barros Filho é doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Professor, palestrante e escritor best-seller, tem mais de 30 livros publicados sobre ética, felicidade, autoconhecimento e valores. Suas palestras cativam as mais diversas plateias. Recorrendo a exemplos do cotidiano e histórias divertidas, ensina conteúdos densos de maneira leve e fascinante.
Serviço
Café Filosófico CPFL, ao vivo, com Lúcia Helena Galvão, filósofa, escritora e poetisa, e Clóvis de Barros Filho, professor, escritor e palestrante
Quando: 6 de novembro, quinta-feira, às 19h30
Onde: Polytheama - rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro, Jundiaí
Entrada: gratuita, retirada de ingressos pela Sympla, a partir de 5 de novembro, às 12h (limite: dois ingressos por CPF | ingressos disponíveis: 889
Participação on-line: canal do Café no YouTube
Informações: institutocpfl.org.br
Sobre o Café Filosófico CPFL
Criado em 2003, o Café Filosófico CPFL é o broadcast de reflexões do Instituto CPFL, com palestras abertas ao público semanalmente, transmissões ao vivo pelo YouTube (às quintas-feiras, às 19h) e programas de TV (domingos, às 21h; terças, às 23h; e sábados, às 22h, na TV Cultura).