Governo de SP lança cursos de IA com mais de 1 milhão de vagas

O Governo de São Paulo lançou uma trilha formativa com diversos cursos de inteligência artificial gratuitos nesta terça-feira (21). Chamada de Jornada da TecnologIA, a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) é voltada ao desenvolvimento de competências em inteligência artificial. Ao todo, são 1,2 milhão de vagas. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo www.qualificasp.sp.gov.br.

A iniciativa tem como objetivo preparar e atualizar os participantes para as novas demandas do mercado e conectá-los diretamente a oportunidades de empregabilidade. Afinal, a IA e o Big Data estão no topo da lista das habilidades que mais crescerão nos próximos anos, segundo relatório “Futuro dos Empregos 2025”, do Fórum Econômico Mundial.

