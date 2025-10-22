Governo de SP lança cursos de IA com mais de 1 milhão de vagas

O Governo de São Paulo lançou uma trilha formativa com diversos cursos de inteligência artificial gratuitos nesta terça-feira (21). Chamada de Jornada da TecnologIA, a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) é voltada ao desenvolvimento de competências em inteligência artificial. Ao todo, são 1,2 milhão de vagas. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo www.qualificasp.sp.gov.br.
A iniciativa tem como objetivo preparar e atualizar os participantes para as novas demandas do mercado e conectá-los diretamente a oportunidades de empregabilidade. Afinal, a IA e o Big Data estão no topo da lista das habilidades que mais crescerão nos próximos anos, segundo relatório “Futuro dos Empregos 2025”, do Fórum Econômico Mundial.
O Governo de São Paulo oferece formações gratuitas em inteligência artificial em parceria com as empresas StartSe e Salesforce. Para complementar a capacitação, a pasta também disponibiliza gratuitamente quatro cursos avançados na área de tecnologia, como computação em nuvem e desenvolvimento de chatbots.
A Jornada da TecnologIA foi desenhada para permitir uma evolução progressiva de conhecimentos em Inteligência Artificial e outros ramos da tecnologia, levando os estudantes desde o básico até aplicação prática desses fundamentos. Confira as três etapas da trilha formativa:
1ª Etapa – StartSe: IA para Todos (1 milhão de vagas)
Curso introdutório e acessível sobre os conceitos básicos da Inteligência Artificial e suas aplicações no dia a dia.
Carga horária: 4h
Início das aulas: imediato (remoto)
Inscrições: a partir de 21/10
2ª Etapa – Salesforce: Agentes de IA (250 mil vagas)
Formação voltada ao desenvolvimento de agentes de IA, com foco em Ciência de Dados, Business Intelligence, Ética e Governança.
Carga horária: 15h38min
Início das aulas: imediato (remoto)
Inscrições: a partir de 21/10
3ª Etapa – Qualifica SP: Formação em tecnologia (120 vagas)
Etapa prática com turmas específicas e foco em qualificação profissional e empregabilidade.
Carga horária: 80h
Início das aulas: 24/11 (previsão)
Inscrições: de 21/10 a 09/11
Cursos disponíveis:
Desenvolvimento de Chatbots (30 vagas) e IoT – Internet das Coisas (30 vagas): cursos disponíveis para pessoas para pessoas entre 16 e 24 anos (Meu Primeiro Emprego).
Introdução à Cibersegurança (30 vagas) e Computação em nuvem (30 vagas): cursos disponíveis para pessoas entre 25 e 59 anos (Novo Emprego).
Ao todo, a jornada completa soma cerca de 100 horas de capacitação em inteligência artificial e pode ser concluída até a primeira quinzena de janeiro de 2026.
Os participantes que finalizarem as três etapas de aprendizagem serão convidados a participar de uma Ação de Empregabilidade promovida pela pasta com empresas de tecnologia parceiras em todo o Estado, aumentando suas chances de inserção profissional qualificada.
Como participar da formação e cursos de inteligência artificial
Basta acessar o www.qualificasp.sp.gov.br e navegar até a seção “Nossas ofertas”. Lá, o aluno encontrará os cursos de inteligência artificial disponíveis da Jornada da TecnologIA, além das orientações para realizar o cadastro e garantir uma vaga.
Podem participar candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.