Entrega da Emeb Adail de Oliveira Lenhaioli deve ser em dezembro

A Prefeitura de Jundiaí, através das Secretarias de Educação (SME) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), segue avançando com as obras de reforma da Emeb Adail de Oliveira Lenhaioli, na Vila Esperança. Fechada há dois anos, a unidade escolar será completamente reformada e está com retorno das atividades previsto para o início do ano letivo de 2026.
Com 560 m² de área construída, a nova estrutura da Emeb contará com recepção, coordenação, diretoria, pátio interno e coberto, berçário, cozinha, copa, lavanderia, depósitos, salas de atividades, vestiários e sanitários, incluindo (PCD). O projeto ainda contempla rampa de acessibilidade, solário e playground, ambientes planejados para estimular o desenvolvimento integral das crianças.
O investimento total na obra é de R$ 1.718.878,29, com previsão de entrega para dezembro de 2025.
VEJA MAIS:
- Reforma do Romão de Souza avança e deve ser entregue em novembro
- Praça da Vila Hortolândia será reformada e terá espaço pet
O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou o andamento dos trabalhos ao lado da secretária de Educação, Priscila Costa, e de técnicos da Smisp. Martinelli destacou a importância da obra para a comunidade e para o fortalecimento da rede municipal de ensino.
“A ambiência contribui muito para o desenvolvimento do trabalho dos educadores, professores, todo o corpo docente e também para o aprendizado das nossas crianças. Uma escola nova, revitalizada, com espaços adequados e acessibilidade. Depois de dois anos fechada, estamos reorganizando e transformando essa unidade para atender as crianças da região sul da cidade, especialmente aqui da Vila Esperança, um bairro que tanto necessita. Agora essas crianças poderão estudar próximas de suas casas, em um ambiente acolhedor e seguro”, ressaltou o prefeito Gustavo Martinelli.
Ao todo, mais de 100 alunos de zero a três anos serão atendidos na unidade. A reforma tem como objetivo adequar a escola às exigências de um ambiente escolar moderno, seguro, acolhedor e estimulante. “Jundiaí desenvolve um trabalho de extrema qualidade com a primeira infância, e essa entrega é fundamental, porque precisamos de espaços que realmente atendam às necessidades dessa faixa etária. Locais com áreas para o desenvolvimento de propostas internas e externas, com natureza e acolhimento, tanto para as crianças quanto para os profissionais da educação. Essa reforma representa mais qualidade e valorização para o município”, destacou a secretária de Educação, Priscila Costa.