Entrega da Emeb Adail de Oliveira Lenhaioli deve ser em dezembro

A Prefeitura de Jundiaí, através das Secretarias de Educação (SME) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), segue avançando com as obras de reforma da Emeb Adail de Oliveira Lenhaioli, na Vila Esperança. Fechada há dois anos, a unidade escolar será completamente reformada e está com retorno das atividades previsto para o início do ano letivo de 2026.

Com 560 m² de área construída, a nova estrutura da Emeb contará com recepção, coordenação, diretoria, pátio interno e coberto, berçário, cozinha, copa, lavanderia, depósitos, salas de atividades, vestiários e sanitários, incluindo (PCD). O projeto ainda contempla rampa de acessibilidade, solário e playground, ambientes planejados para estimular o desenvolvimento integral das crianças.

O investimento total na obra é de R$ 1.718.878,29, com previsão de entrega para dezembro de 2025.