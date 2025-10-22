Parceria entre prefeitura e condomínio planta 100 árvores

A atividade contou com a participação de moradores de todas as idades, além de técnicos do Departamento de Parques, Jardins e Praças (DPJP), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), e da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam), responsável pelo fornecimento das mudas. Representando o Poder Legislativo, o vereador Rodrigo Albino também acompanhou o plantio.

A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com os moradores do condomínio Reserva da Serra, no bairro Medeiros, realizou o plantio de 100 mudas de árvores em uma área pública localizada no interior do loteamento. A ação integra as iniciativas do município voltadas à ampliação da arborização urbana.

“Essa ação de parceria entre o Poder Público e os moradores é fundamental para que todos construam uma cidade sustentável e que preserva o meio ambiente. Vimos o envolvimento de crianças, jovens, adultos e idosos, o que mostra que toda a sociedade está engajada em deixar Jundiaí cada vez mais arborizada”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.

De acordo com Anelise Padovani, chefe da Divisão de Paisagismo do DPJP, foram plantadas 23 espécies de árvores, sendo a maioria frutífera, como pitanga, araçá, uvaia, nêspera, graviola, fruta-do-conde, limão, amora, abacate, jaca, ingá e jatobá.

“Essa reposição foi planejada com espécies que beneficiam todo o ecossistema. O local, por estar próximo à Serra do Japi, recebeu árvores de portes variados que contribuem para o sombreamento, a melhoria da qualidade do ar e a oferta de frutos. Além de valorizar o espaço público, o plantio fortalece o equilíbrio ambiental e reforça o compromisso com a sustentabilidade”, explicou Anelise.