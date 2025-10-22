Homem é morto estrangulado em Jundiaí e parceira 'T' é presa

Um homem foi morto estrangulado na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Cecap, em Jundiaí. A companheira dele, que disse ser travesti (T), confessou o crime e acabou sendo presa por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.
A parceira e a vítima tiveram uma discussão no início da madrugada. O bate-boca evoluiu para agressões e a parceira, segundo ela própria, estrangulou o marido até desacordá-lo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram, ele já estava morto.
A PM também foi para o local e, questionando a suspeita, esta confessou o crime. Em checagem aos seus dados pessoais, os policiais descobriram que ela também estava sendo procurado pela Justiça por dano qualificado, ameaça e desacato, com mandado de prisão em aberto.
Conduzida ao Plantão Policial, ela foi presa em flagrante por homicídio, sendo então levada para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, para aguardar audiência de custódia.