Homem é morto estrangulado em Jundiaí e parceira 'T' é presa

Um homem foi morto estrangulado na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Cecap, em Jundiaí. A companheira dele, que disse ser travesti (T), confessou o crime e acabou sendo presa por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

A parceira e a vítima tiveram uma discussão no início da madrugada. O bate-boca evoluiu para agressões e a parceira, segundo ela própria, estrangulou o marido até desacordá-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram, ele já estava morto.