23 de outubro de 2025
QUANTO CUSTA?

Padaria é assaltada por 'cliente' fingindo estar armado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O ladrão simulou ter uma arma e ameaçou a balconista
O ladrão simulou ter uma arma e ameaçou a balconista

Uma padaria foi alvo de assalto nesta terça-feira (21), no Jardim México, em Itatiba. O ladrão fugiu levando dinheiro do caixa. Um pouco mais tarde, guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Ronda Ostensiva Com Motocicletas (Romo) prenderam um suspeito do crime.

O bandido entrou na padaria fingindo ser um cliente. Depois de pegar um produto nas prateleiras, ele se dirigiu ao caixa e perguntou o valor. Ao que respondeu a atendente, o criminoso anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado e exigindo o dinheiro do caixa.

Sob ameaça de levar um tiro, a vítima entregou o dinheiro e o ladrão fugiu em seguida.

A atendente acionou as forças policiais, sendo que equipes de Romu e Romo colheram as características físicas e de vestes do bandido e saíram a caça.

Quando patrulhavam pelo bairro Novo Horizonte, os GMs se depararam com um homem com as mesmas características. Abordado e questionado, ele confessou o crime e levou os agentes até um local onde havia escondido o restante do dinheiro - parte do valor roubado ele já tinha gastado.

Com o dinheiro apreendido, os guardas o conduziram ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante por roubo.

