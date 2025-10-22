Ferramenta on-line ajuda a detectar transtornos e depressão

Cientistas ligados ao Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental (CISM) e a quatro universidades públicas criaram uma calculadora on-line que ajuda a identificar sintomas de depressão e outros transtornos. Baseada em respostas dos usuários aos 13 itens que compõem a escala do Questionário Breve de Humor e Sentimentos (SMFQ, sigla de Short Mood and Feelings Questionnaire), a ferramenta indica probabilidades diagnósticas.

O CISM é um Centro de Pesquisa Aplicada (CPA) financiado pela FAPESP e constituído em parceria com o Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP).

A Calculadora Transdiagnóstica SMFQ foi desenvolvida em um estudo que analisou dados de 1.905 jovens, entre 14 e 23 anos, participantes da Brazilian High Risk Cohort (BHRC), a Coorte Brasileira de Alto Risco para Condições Mentais. O projeto é ligado ao CISM e investiga as origens genéticas e ambientais de transtornos mentais. Neste ano, a BHRC está completando 15 anos de atividades.