Com mutirão, Itupeva alcança 1,4 mil animais castrados em 2025

A Prefeitura de Itupeva realizou, no último fim de semana, o quarto e último mutirão de castração de 2025, no Parque da Cidade. Nesta edição, foram castrados 296 animais, entre cães e gatos.

Além dos mutirões realizados ao longo do ano, o Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Saúde, também realiza castrações regularmente em suas próprias instalações. Com essas ações regulares, Itupeva atingiu a expressiva marca de 1.435 animais castrados em 2025.

A secretária de Saúde, Catarina Hass, destacou a importância da iniciativa. “A castração animal é fundamental para o controle populacional de cães e gatos, contribuindo diretamente para a redução do número de animais abandonados nas ruas. Além disso, o procedimento traz inúmeros benefícios à saúde dos pets, prevenindo doenças graves e melhorando seu comportamento", disse ela.