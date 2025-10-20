Instabilidade do Pix coincide com falha na Amazon

No mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) afeta serviços digitais em todo o planeta, o Pix registrou instabilidade nesta segunda-feira (20).

Usuários de algumas instituições financeiras relatam interrupção de transferências e pagamentos em diferentes regiões do país.

De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento de plataformas online, as primeiras reclamações sobre o Pix começaram por volta das 4h da madrugada (horário de Brasília) e se intensificaram ao longo da manhã.