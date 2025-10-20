Recuperação ambiental: DAE reestrutura viveiro no Jundiaí Mirim

A DAE Jundiaí concluiu recentemente a reestruturação do viveiro de mudas localizado próximo à represa de acumulação do Rio Jundiaí Mirim, reforçando o compromisso com a preservação ambiental. O espaço é dedicado à produção de espécies nativas da Mata Atlântica, utilizadas em projetos internos de recuperação ecológica, especialmente nas áreas onde a supressão de vegetação se faz necessária em função das obras de saneamento realizadas pela empresa.



Os sistemas de irrigação e sombreamento foram integralmente reformados para aumentar a eficiência produtiva, reduzir custos operacionais com a substituição de equipamentos antigos e proporcionar melhores condições para o cultivo das espécies. Essas melhorias asseguram maior qualidade técnica das mudas destinadas ao reflorestamento e à recuperação de áreas degradadas, como Áreas de Preservação Permanente (APPs), nascentes e mananciais.

Atualmente, o viveiro mantém cerca de duas mil árvores nativas, entre elas Pau-Brasil, Jequitibá, Ipês, Copaíba, Peroba, Goiaba, Araçá e Pitanga.

“O viveiro de mudas é um importante aliado da DAE nos projetos de preservação e recuperação ambiental. Com a modernização, conseguimos ampliar a qualidade e a eficiência na produção de espécies nativas, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e com a proteção dos mananciais que abastecem a cidade”, destaca Nádia Zacharczuk, diretora de Mananciais da DAE.