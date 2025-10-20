Motorista é encontrado morto e suspeita é de mal súbito

O motorista de uma carreta foi encontrado morto dentro da cabine do veículo, no estacionamento de um posto de combustíveis na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, no final da manhã desta segunda-feira (20). A princípio, a morte foi em decorrência de um mal súbito.

Socorristas da Concessionária AutoBAn foram acionados e, quando chegaram ao local, encontraram as portas da cabine trancadas. Foi necessário chamar um chaveiro para abrir a porta.

Informações preliminares são de que ele teve um mal súbito, que o levou à morte.