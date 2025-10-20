20 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

Motorista é encontrado morto e suspeita é de mal súbito

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí
O motorista de uma carreta foi encontrado morto dentro da cabine do veículo, no estacionamento de um posto de combustíveis na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, no final da manhã desta segunda-feira (20). A princípio, a morte foi em decorrência de um mal súbito.

Socorristas da Concessionária AutoBAn foram acionados e, quando chegaram ao local, encontraram as portas da cabine trancadas. Foi necessário chamar um chaveiro para abrir a porta.

Informações preliminares são de que ele teve um mal súbito, que o levou à morte.

A Perícia Técnica, Polícia Civil foram acionados para procedimentos de praxe.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, para exame necroscópico para descobrir a causa da morte.

