20 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
GUARDA MUNICIPAL

Himalayan, Kawasaki e Bajaj são recuperadas em área de mata

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Duas delas estavam com queixa de roubo e a outra será periciada
Duas delas estavam com queixa de roubo e a outra será periciada

Guardas municipais localizaram três motos produtos de crime, abandonadas por criminosos em uma área de mata no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo. Duas delas estavam com queixa de roubo e a outra será periciada, já que apresentava sinais identificadores adulterados.

Os GMs Bueno, Coltinho e Yonamine estavam em patrulhamento, quando foram informados por populares, que alguns homens em três motocicletas haviam entrado em uma área de mata, em ação suspeita.

Os guardas foram até o local e, durante varredura, localizaram abandonadas uma Royal Enfield Himalayan 400cc (roubada no bairro Pau Arcado), uma Kawasaki Z300 (roubada no Campo Verde), e uma Bajaj 400cc, com numeração do chassi suprimida. Não havia ninguém no local.

As motos foram levadas para a delegacia para registro de ocorrência. As duas motocicletas roubadas foram devolvidas aos proprietários.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários