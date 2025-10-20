Himalayan, Kawasaki e Bajaj são recuperadas em área de mata

Guardas municipais localizaram três motos produtos de crime, abandonadas por criminosos em uma área de mata no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo. Duas delas estavam com queixa de roubo e a outra será periciada, já que apresentava sinais identificadores adulterados.

Os GMs Bueno, Coltinho e Yonamine estavam em patrulhamento, quando foram informados por populares, que alguns homens em três motocicletas haviam entrado em uma área de mata, em ação suspeita.

Os guardas foram até o local e, durante varredura, localizaram abandonadas uma Royal Enfield Himalayan 400cc (roubada no bairro Pau Arcado), uma Kawasaki Z300 (roubada no Campo Verde), e uma Bajaj 400cc, com numeração do chassi suprimida. Não havia ninguém no local.