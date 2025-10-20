Jundiaí faz 'dobradinha' no pódio do Brasileiro de Taekwondo

As atletas Danielle Pontarolo da Silva e Daniela Momesso, do Time Jundiaí / K’s Gym, representaram a cidade da melhor forma no Campeonato Brasileiro de Taekwondo (Poomsae), entre os dias 17 e 19 de outubro, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Danielle conquistou a medalha de prata, enquanto Daniela garantiu o bronze.

O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) — entidade vinculada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e à World Taekwondo (WT) —, reuniu atletas de todo o país em um megaevento que também incluiu o Campeonato Brasileiro de ParaTaekwondo. A competição contou com forte participação da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo (FETESP) e das principais figuras da modalidade no Brasil.

As representantes de Jundiaí competiram sob o comando do Grão Mestre Lucas Rebello e com o apoio dos técnicos Bel Rebello e Sergio Filho, destacando-se pela dedicação e técnica nas apresentações de formas.