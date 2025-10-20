Jundiaí conquista múltiplos pódios em torneios de tênis de mesa

A equipe de tênis de mesa do Time Jundiaí teve um fim de semana de grandes resultados, com participação em três competições diferentes e diversas conquistas individuais e por duplas.

Em Votorantim, os atletas disputaram a 8ª Etapa da Liga Metropolitana, com destaque para os campeões Eduardo Silva (V40), João Henrique Françoso (Rating G), Kenzo Higa (Rating I) e Otávio Saccardo (Rating J). Também subiram ao pódio Ana Carolina Yee, com dois vice-campeonatos (Sub-13 Feminino e Rating C Feminino), Brayan Telles (2º lugar no Rating H), Gabriel Beisigel (2º lugar no Rating J), Davi Oliveira (3º lugar no Rating G) e Arthur Bernardi (3º lugar no Rating J).

Já em Piracicaba, Edson Mussi foi campeão da categoria V50 na 8ª Etapa da Liga Paulista.