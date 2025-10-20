Jundiaí conquista múltiplos pódios em torneios de tênis de mesa

A equipe de tênis de mesa do Time Jundiaí teve um fim de semana de grandes resultados, com participação em três competições diferentes e diversas conquistas individuais e por duplas.
Em Votorantim, os atletas disputaram a 8ª Etapa da Liga Metropolitana, com destaque para os campeões Eduardo Silva (V40), João Henrique Françoso (Rating G), Kenzo Higa (Rating I) e Otávio Saccardo (Rating J). Também subiram ao pódio Ana Carolina Yee, com dois vice-campeonatos (Sub-13 Feminino e Rating C Feminino), Brayan Telles (2º lugar no Rating H), Gabriel Beisigel (2º lugar no Rating J), Davi Oliveira (3º lugar no Rating G) e Arthur Bernardi (3º lugar no Rating J).
Já em Piracicaba, Edson Mussi foi campeão da categoria V50 na 8ª Etapa da Liga Paulista.
Em Suzano, o Time Jundiaí também brilhou na 10ª Etapa da Liga Digital Table Tennis, com Michel Sartorato e Nicholas Castilho Mestre conquistando o ouro nas Duplas A — título que também garantiu à dupla o troféu de melhor do ano da liga. Além disso, Nicholas Castilho Mestre venceu a categoria Sênior 30, coroando mais uma etapa e confirmando-se como melhor do ano na categoria.
Os próximos compromissos da equipe jundiaiense serão o Paulistão, nos dias 25 e 26 de outubro em São José dos Campos, seguido pela Liga Metropolitana no dia 9 de novembro e pela Liga Digital Table Tennis no dia 23 de novembro.