Com itens doados pela Receita, Grendacc promove bazar especial

O Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) realiza, de 21 a 25 de outubro, a sua Black Week, uma semana de ofertas com itens doados pela Receita Federal – entre eles roupas, eletroeletrônicos, material escolar, acessórios e muito mais. O bazar especial começa nesta terça (21), das 13h às 17h; e continua de quarta a sábado, das 9h às 17h, no Espaço Bazar do Marcas do hospital.

Entre os itens que estarão à venda, seminovos e novos, estão os selecionados pelo Bazar Permanente do Grendacc e também aqueles que foram apreendidos pela Receita Federal e doados à instituição, que há 30 anos oferece um tratamento de qualidade, integral e humanizado para crianças e adolescentes, de 0 a 19 anos, com câncer.

O espaço será dividido por setores para facilitar o acesso dos clientes aos produtos. Haverá setores destinados aos itens de vestuário, eletroeletrônicos, bolsas, materiais escolares e acessórios.

Todos os itens estão com preços promocionais e toda a renda será destinada para a manutenção do hospital, que atende crianças e adolescentes de Jundiaí e outras sete cidades da região.