Moto roubada em Jundiaí é localizada em Campo Limpo Paulista

Policiais militares de Jundiaí, do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) da 1ª Cia do 49° Batalhão recuperaram, em Campo Limpo Paulista, uma motocicleta que havia sido roubada em Jundiaí.

Os soldados Marinho e Caíque estavam em patrulhamento pela avenida José Mezzalira, em Jundiaí, quando receberam informações de que uma moto roubada na mesma avenida, pela manhã, havia sido abandonada pelos bandidos em uma área de mata no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo.

Os agentes foram até o local, onde fizeram uma varredura na área indicada e localizaram a moto em questão.