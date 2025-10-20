20 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
POLÍCIA MILITAR

Moto roubada em Jundiaí é localizada em Campo Limpo Paulista

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
A motocicleta foi devolvida ao proprietário
A motocicleta foi devolvida ao proprietário

Policiais militares de Jundiaí, do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) da 1ª Cia do 49° Batalhão recuperaram, em Campo Limpo Paulista, uma motocicleta que havia sido roubada em Jundiaí.

Os soldados Marinho e Caíque estavam em patrulhamento pela avenida José Mezzalira, em Jundiaí, quando receberam informações de que uma moto roubada na mesma avenida, pela manhã, havia sido abandonada pelos bandidos em uma área de mata no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo.

Os agentes foram até o local, onde fizeram uma varredura na área indicada e localizaram a moto em questão.

A motocicleta foi levada para a delegacia, onde o caso foi registrado e o proprietário teve seu bem restituído.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários