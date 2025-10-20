Emprego da Gente leva mais de 350 vagas ao bairro Rio Acima

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), realiza na próxima quinta-feira (23 de outubro) mais uma edição do programa Emprego da Gente nos Bairros, desta vez na UBS Rio Acima (avenida Geraldo Azzoni, 11 – Rio Acima), das 9h às 14h.
O evento vai reunir empresas contratando com registro em carteira, benefícios e oportunidades para diversas áreas e níveis de escolaridade. São mais de 350 vagas disponíveis, incluindo chances para o primeiro emprego e para pessoas com deficiência (PCDs).
Entre as empresas participantes estão:
- Delphos: 339 vagas (219 para limpeza e 120 para vigia e líder)
- Esplanada Móveis: 15 vagas na área de logística, incluindo oportunidades para PCDs
- CRBrand: 10 vagas para cargos operacionais diversos
- Flora Jacarandá: 5 vagas para trabalhador em agricultura
- CIEE: vagas para aprendizes
Além das entrevistas e encaminhamentos, a equipe do Emprega+ estará no local prestando orientações sobre cadastro, qualificação profissional e outros serviços de apoio ao trabalhador.
Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento com foto e currículo impresso em mãos. Em alguns casos, a contratação pode ocorrer no mesmo dia.
A diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, Cida Gibrail, destaca a importância de aproximar as oportunidades dos moradores. “Quando levamos o programa Emprego da Gente até os bairros, estamos facilitando o acesso da população às vagas e fortalecendo o comércio local. É uma ação prática, que gera resultados e transforma vidas, mostrando que Jundiaí é uma cidade que se preocupa em garantir oportunidades para todos”, ressalta Cida.
O Emprego da Gente nos Bairros integra as políticas públicas de incentivo à empregabilidade e ao desenvolvimento econômico de Jundiaí, ampliando o acesso dos moradores às oportunidades de trabalho sem a necessidade de grandes deslocamentos.