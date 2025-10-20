Emprego da Gente leva mais de 350 vagas ao bairro Rio Acima

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), realiza na próxima quinta-feira (23 de outubro) mais uma edição do programa Emprego da Gente nos Bairros, desta vez na UBS Rio Acima (avenida Geraldo Azzoni, 11 – Rio Acima), das 9h às 14h.

O evento vai reunir empresas contratando com registro em carteira, benefícios e oportunidades para diversas áreas e níveis de escolaridade. São mais de 350 vagas disponíveis, incluindo chances para o primeiro emprego e para pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as empresas participantes estão: