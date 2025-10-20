Poupatempo completa 28 anos com mais de 4 mil serviços digitais

De janeiro a setembro deste ano, foram realizadas 54,8 milhões de interações digitais e 13 milhões de atendimentos presenciais. Os números consolidam o Poupatempo como um dos maiores programas de atendimento público do país, unindo eficiência e proximidade para facilitar a vida do cidadão paulista.

Presente em todas as regiões do estado de São Paulo, o Poupatempo completa 28 anos. O programa soma 246 postos fixos e 900 totens de autoatendimento, que levam cidadania e inclusão digital a mais de 640 municípios. Ao todo, são mais de 4,2 mil serviços disponíveis, em formato presencial e digital, em áreas essenciais como saúde, educação, mobilidade urbana e inclusão social.

Com integração ao portal e ao aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, os usuários podem realizar serviços de forma rápida, segura e gratuita, sem precisar sair de casa.

“O Poupatempo é símbolo da transformação digital do Governo de São Paulo. Em quase três décadas, o programa se modernizou sem perder sua essência: atender bem, simplificar processos e garantir dignidade no acesso aos serviços públicos”, destaca Gileno Barreto, presidente da Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo responsável pela gestão do programa, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital.

Reconhecido nacionalmente pela qualidade do atendimento, o Poupatempo recebeu o selo RA1000 do Reclame AQUI, distinção concedida a instituições com excelência em resposta, solução e confiança dos usuários. O programa também está entre os três finalistas do Prêmio iBest 2025, na categoria Governo Estadual, reforçando o reconhecimento da população pela eficiência e inovação no atendimento ao cidadão.

Sé: o marco do início de uma história de sucesso