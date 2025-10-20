20 de outubro de 2025
CAPTURADO

PM prende bandido procurado por lesão corporal grave qualificada

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão
Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão

Um homem procurado pela Justiça com mandado de prisão preventiva por lesão corporal grave qualificada, foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, neste domingo (19), no bairro Alto Santa Cruz, em Itatiba.

O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela Alameda Dom Pedro II, quando se depararam com um homem, que eles já tinham conhecimento que estava sendo procurado pela Justiça. Feita a abordagem, foi confirmado se tratar do alvo procurado pelo artigo 129 § 1º - lesão corporal grave, qualificada no casos em que resulta em: incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função; e aceleração de parto.

Durante a averiguação os policiais também descobriram que ele já tem histórico criminal por tentativa de homicídio.

O criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

