HSV recebe visita de sociedade de atendimento ao traumatizado

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) recebeu, na última semana, a visita do Presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), dr. José Gustavo Parreira. A visita teve como objetivo avaliar a instituição para a implantação do programa de residência médica em Cirurgia do Trauma, prevista para o ano de 2026.

A implantação do programa faz parte do Planejamento Estratégico do Hospital, que busca ampliar a oferta de formação especializada e contribuir para o desenvolvimento da medicina no atendimento do trauma. A previsão é de que o novo programa tenha início com duas vagas para residentes. A proposta está alinhada à missão do HSV de unir assistência de qualidade à formação de novos profissionais.

Durante a visita, Parreira foi recebido pela direção e pela equipe do Centro de Trauma, responsável pelo atendimento a pacientes vítimas de lesões graves. Ele elogiou as ações já desenvolvidas pelo hospital, destacando a qualidade do atendimento, a estrutura física, a organização dos fluxos assistenciais e o comprometimento das equipes.