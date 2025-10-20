20 de outubro de 2025
NOVA RESIDÊNCIA

HSV recebe visita de sociedade de atendimento ao traumatizado

Por Redação | Hospital São Vicente
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / HSV
Presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), dr. José Gustavo Parreira foi recebido por diretores do HSV
Presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), dr. José Gustavo Parreira foi recebido por diretores do HSV

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) recebeu, na última semana, a visita do Presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), dr. José Gustavo Parreira. A visita teve como objetivo avaliar a instituição para a implantação do programa de residência médica em Cirurgia do Trauma, prevista para o ano de 2026.

A implantação do programa faz parte do Planejamento Estratégico do Hospital, que busca ampliar a oferta de formação especializada e contribuir para o desenvolvimento da medicina no atendimento do trauma. A previsão é de que o novo programa tenha início com duas vagas para residentes. A proposta está alinhada à missão do HSV de unir assistência de qualidade à formação de novos profissionais.

Durante a visita, Parreira foi recebido pela direção e pela equipe do Centro de Trauma, responsável pelo atendimento a pacientes vítimas de lesões graves. Ele elogiou as ações já desenvolvidas pelo hospital, destacando a qualidade do atendimento, a estrutura física, a organização dos fluxos assistenciais e o comprometimento das equipes.

O aprimoramento do atendimento ao trauma é considerado um avanço fundamental para a saúde pública, já que o trauma é a principal causa de morte entre pessoas jovens no Brasil. Investir em capacitação, pesquisa e infraestrutura contribui diretamente para a redução de óbitos e para a melhoria da resposta em situações de emergência.

O HSV é referência nacional no atendimento a traumas, sendo o primeiro hospital do país, prestador de serviço 100% SUS, a receber o reconhecimento oficial como Centro de Trauma. O título reafirma a importância da instituição no sistema público de saúde, por sua capacidade técnica, estrutura qualificada e papel fundamental na linha de cuidado ao trauma na Região Metropolitana de Jundiaí.

A direção do hospital destacou a importância da visita e o reconhecimento recebido. “O hospital agradece a visita e a avaliação positiva, reforçando o compromisso com um atendimento de excelência e com a formação de novos profissionais. Ficamos honrados e felizes pelo reconhecimento. O São Vicente segue investindo em capacitação, estrutura e tecnologia, fortalecendo sua atuação como um dos principais hospitais filantrópicos do estado, sempre com foco em salvar vidas e oferecer atendimento humanizado à população”, afirmou o diretor clínico, Frederico Michelino.

