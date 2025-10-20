HSV recebe visita de sociedade de atendimento ao traumatizado

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) recebeu, na última semana, a visita do Presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), dr. José Gustavo Parreira. A visita teve como objetivo avaliar a instituição para a implantação do programa de residência médica em Cirurgia do Trauma, prevista para o ano de 2026.
A implantação do programa faz parte do Planejamento Estratégico do Hospital, que busca ampliar a oferta de formação especializada e contribuir para o desenvolvimento da medicina no atendimento do trauma. A previsão é de que o novo programa tenha início com duas vagas para residentes. A proposta está alinhada à missão do HSV de unir assistência de qualidade à formação de novos profissionais.
Durante a visita, Parreira foi recebido pela direção e pela equipe do Centro de Trauma, responsável pelo atendimento a pacientes vítimas de lesões graves. Ele elogiou as ações já desenvolvidas pelo hospital, destacando a qualidade do atendimento, a estrutura física, a organização dos fluxos assistenciais e o comprometimento das equipes.
O aprimoramento do atendimento ao trauma é considerado um avanço fundamental para a saúde pública, já que o trauma é a principal causa de morte entre pessoas jovens no Brasil. Investir em capacitação, pesquisa e infraestrutura contribui diretamente para a redução de óbitos e para a melhoria da resposta em situações de emergência.
O HSV é referência nacional no atendimento a traumas, sendo o primeiro hospital do país, prestador de serviço 100% SUS, a receber o reconhecimento oficial como Centro de Trauma. O título reafirma a importância da instituição no sistema público de saúde, por sua capacidade técnica, estrutura qualificada e papel fundamental na linha de cuidado ao trauma na Região Metropolitana de Jundiaí.
A direção do hospital destacou a importância da visita e o reconhecimento recebido. “O hospital agradece a visita e a avaliação positiva, reforçando o compromisso com um atendimento de excelência e com a formação de novos profissionais. Ficamos honrados e felizes pelo reconhecimento. O São Vicente segue investindo em capacitação, estrutura e tecnologia, fortalecendo sua atuação como um dos principais hospitais filantrópicos do estado, sempre com foco em salvar vidas e oferecer atendimento humanizado à população”, afirmou o diretor clínico, Frederico Michelino.