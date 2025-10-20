Ponto MIS leva cinema de graça à Praça CEU em Várzea Paulista

O projeto Cinema Ponto MIS em Várzea Paulista apresenta, neste mês de outubro, duas exibições gratuitas na Praça CEU, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar clássicos do cinema e produções nacionais.

Na quarta-feira, 22 de outubro, será exibido o clássico “O Vagabundo”, dirigido por Charles Chaplin, um dos maiores nomes da história do cinema mundial. Com duração de 34 minutos e classificação livre, o filme retrata o icônico personagem criado por Chaplin — um andarilho sensível e bem-humorado que enfrenta as dificuldades da vida com otimismo e ternura. As sessões acontecem às 15h e às 19h.

Já na quinta-feira, 23 de outubro, é a vez da animação brasileira “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” (2024), dirigida por Eduardo Perdido, Tiago Mal e Diego M. Doimo. Voltado para todos os públicos, o longa tem 1h14min de duração e conta uma aventura divertida e cheia de imaginação. As exibições serão realizadas às 9h e às 15h.