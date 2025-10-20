Campanha: Hemocentro da Unicamp fará coleta de sangue em Louveira

O Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estará na Câmara Municipal de Louveira, no próximo dia 6 de novembro, para realizar uma campanha de doação de sangue. O objetivo é contar com pelo menos 70 doadores nesta ação solidária.
Antes de se inscrever, os interessados devem ler com atenção as informações contidas no formulário abaixo. Se estiver apto para a doação, o interessado deve escolher dois horários de sua preferência — a equipe entrará em contato para confirmar o agendamento.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaUmy8y1YFiiRO12Ks5qe_9iMJEOAH9GHFzi1cevBXPY5WFg/viewform
VEJA MAIS:
- Prefeitura de Louveira faz visitas do CadÚnico para atualizações
- Por mês, 1,5 mil bolsas de sangue são utilizadas nos hospitais
Critérios gerais para doação de sangue
Para garantir a segurança de todos e o sucesso da doação, é importante atender aos seguintes requisitos:
- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 16 e 69 anos. Se menor de 18 anos, é preciso levar os documentos necessários e o formulário de autorização assinado pelos responsáveis. Para quem já tem mais de 61 anos, só poderá doar se a primeira doação foi feita antes dos 61.
- Pesar no mínimo 50kg.
- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, para garantir que esteja bem descansado.
- Doadores não podem estar em jejum, mas é preciso evitar alimentos gordurosos (como bacon, ovos, feijoada, etc.) antes da doação. Após o almoço, é necessário esperar pelo menos 3 horas para doar.
- É importante estar bem hidratado. Se ingeriu álcool recentemente, o doador deve aguardar até os sinais de ressaca desaparecerem.
- O doador deve evitar realizar atividades que exijam esforço físico ou sejam de risco (trabalhos em altura, dirigir veículos pesados, operar maquinário) após a doação.
- Também é recomendado não praticar esportes logo após doar sangue.
Para mais informações, acesse o link: https://www.hemocentro.unicamp.br/perguntas-frequentes/criterios-para-doacao-de-sangue/