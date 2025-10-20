Campanha: Hemocentro da Unicamp fará coleta de sangue em Louveira

O Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estará na Câmara Municipal de Louveira, no próximo dia 6 de novembro, para realizar uma campanha de doação de sangue. O objetivo é contar com pelo menos 70 doadores nesta ação solidária.

Antes de se inscrever, os interessados devem ler com atenção as informações contidas no formulário abaixo. Se estiver apto para a doação, o interessado deve escolher dois horários de sua preferência — a equipe entrará em contato para confirmar o agendamento.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaUmy8y1YFiiRO12Ks5qe_9iMJEOAH9GHFzi1cevBXPY5WFg/viewform