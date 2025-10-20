IPTU 2026 de Itupeva terá reajuste inflacionário de 2,82%

O decreto define que será feita apenas a correção inflacionária prevista na lei, utilizando o IGP-M – Índice Geral de Preços - Mercado, levando-se em consideração sua variação dos últimos 12 meses, tendo-se com base o mês de setembro. A variação acumulada do IGP-M no período é de 2,82%.

Itupeva não terá aumento de IPTU em 2026, apenas reajuste da inflação, conforme decreto publicado na sexta-feira (17), no Diário Oficial do município.

Durante a semana, na audiência pública do Projeto de Lei Complementar nº 661, que trata da atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) do município, a secretária da Fazenda, Joelma Barros, já havia adiantado aos vereadores que não havia nenhum reajuste previsto, indiferentemente da aprovação da PGV.

“O munícipe não vai ser onerado, não é esse o objetivo do projeto. Ele vai ter apenas a recomposição da inflação, que é obrigatória por lei para todos os municípios”, destacou na Câmara, falando diretamente ao público e aos vereadores que compareceram na audiência.

Vencimentos definidos e previsibilidade ao contribuinte

O decreto também detalha o calendário de vencimentos dos tributos municipais para o próximo ano, oferecendo previsibilidade e transparência aos contribuintes. As datas abrangem o IPTU, a taxa de licença de funcionamento (alvará), o ISSQN, a taxa de coleta de lixo domiciliar, entre outros.