Classificados para as 4ªs do Amador de Jundiaí estão definidos

Os times classificados para o mata-mata da 1ª Divisão do Campeonato Amador de Jundiaí estão definidos. Serão oito clubes brigando pela vaga nas semifinais da competição. Os locais e os horários das quartas de finais serão definidos nesta semana pela Liga Jundiaiense de Futebol Amador.

No Grupo A, Cruzeiro Morada (1º), Vila Comercial (2º), Jamaica (3º) e Centenário (4º) continuam na luta pelo lugar mais alto do pódio. No Grupo B, Império Vila Ana (1º), Vila Esperança (2º), Vila Marlene (3º) e Ivoturucaia (4º) completam os classificados para o mata-mata.

Dentre as equipes que estão com os passaportes carimbados para a segunda fase, cinco times buscam a ‘Glória Eterna’ do maior campeonato de futebol de Jundiaí: Cruzeiro Morada, Vila Comercial, Centenário, Vila Esperança e Ivoturucaia.