Ladrão vai preso de novo, desta vez por calote na pensão do filho

Um bandido de carreira, com passagens criminais por tráfico de drogas e roubo qualificado, foi capturado em Itatiba neste domingo (19), por dívida de R$ 7,793 de pensão alimentícia ao filho. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão.

O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela rua José Maria Sólido, em frente ao Residencial Pedro Costa, quando suspeitaram de um homem que, ao avistar a viatura, entrou rapidamente no condomínio. Os agentes perguntaram a um morador se conhecia o suspeito, e ele alegou que não.

Quando os policiais deixavam o local, o homem retornou para a rua, momento em que foi abordado e confessou que sabia que estava com problemas com a Justiça.