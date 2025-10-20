Ladrão vai preso de novo, desta vez por calote na pensão do filho

Um bandido de carreira, com passagens criminais por tráfico de drogas e roubo qualificado, foi capturado em Itatiba neste domingo (19), por dívida de R$ 7,793 de pensão alimentícia ao filho. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão.
O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela rua José Maria Sólido, em frente ao Residencial Pedro Costa, quando suspeitaram de um homem que, ao avistar a viatura, entrou rapidamente no condomínio. Os agentes perguntaram a um morador se conhecia o suspeito, e ele alegou que não.
Quando os policiais deixavam o local, o homem retornou para a rua, momento em que foi abordado e confessou que sabia que estava com problemas com a Justiça.
Em consulta aos seus dados, os militares descobriram um mandado de prisão cível por dívida de pensão alimentícia, além do fato de que se trata de bandido de 'longa data'.
Conduzido ao Plantão Policial, foi dado cumprimento ao mandado de prisão, ficando à disposição da Justiça.