Homem é preso com Tucson comprada por R$ 11 mil e documento falso

Um homem com um Hyundai/Tucson furtada, e com Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) falso, foi preso neste domingo (19), na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, quando deixava a cidade para ir à Capital, onde iria negociar o automóvel. A prisão foi feita por policiais militares do 2° Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão.

Os PMs faziam deslocamento pela rodovia, quando suspeitaram da Tucson em alta velocidade, razão pela qual decidiram ir atrás. O condutor respeitou a ordem de parada e foi feita vistoria veicular.

Durante a averiguação, foi constatado que a placa era diferente do chassi, demonstrando que se tratava de adulteração de sinal identificador automotor. Em pesquisa aprofundada, os agentes descobriram que se tratava de produto de furto.