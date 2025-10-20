20 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

Homem é preso com Tucson comprada por R$ 11 mil e documento falso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O suspeito foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador
O suspeito foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador

Um homem com um Hyundai/Tucson furtada, e com Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) falso, foi preso neste domingo (19), na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, quando deixava a cidade para ir à Capital, onde iria negociar o automóvel. A prisão foi feita por policiais militares do 2° Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão.

Os PMs faziam deslocamento pela rodovia, quando suspeitaram da Tucson em alta velocidade, razão pela qual decidiram ir atrás. O condutor respeitou a ordem de parada e foi feita vistoria veicular.

Durante a averiguação, foi constatado que a placa era diferente do chassi, demonstrando que se tratava de adulteração de sinal identificador automotor. Em pesquisa aprofundada, os agentes descobriram que se tratava de produto de furto.

Questionado, ele alegou que não sabia, justificando que havia comprado o carro pelo Marketplace, por R$ 11,5 mil, e que estava indo negocia-lo em São Paulo.

Conduzido ao Plantão Policial, ele foi preso em flagrante por recepção e adulteração de sinais identificadores.

