20 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MUDANÇA NO CENTRO

DAE Jundiaí inicia processo de transferência das Caravelas

Por Redação | DAE Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Instaladas na Praça da Matriz, as Caravelas serão removidas como parte da revitalização do Centro
Instaladas na Praça da Matriz, as Caravelas serão removidas como parte da revitalização do Centro

A partir desta semana, o Monumento Esquadra - as conhecidas Caravelas do Centro -  instalado há mais de 20 anos na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Igreja Matriz, vai ganhar um novo destino. A DAE Jundiaí inicia, nesta terça-feira (21), a desmontagem do monumento, que será transferido para o Parque da Cidade. A ação faz parte da primeira etapa do projeto “Centro da Gente”, da Prefeitura de Jundiaí, que prevê a revitalização do Centro da cidade.

O trabalho será executado pela DAE em parceria com a empresa Gouveia Instalações de Estruturas Metálicas, responsável pela instalação original há cerca de 25 anos. Cada estrutura será desmontada em quatro partes, para garantir a integridade da obra e assegurar sua remontagem no novo destino.

VEJA MAIS:

Toda operação será executada das 20 às 6 horas da manhã e contará com o auxílio de carreta, guindaste e caminhão cesto. “As equipes vão trabalhar durante a noite para garantir segurança e não atrapalhar o comércio e o trânsito local”, explica o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo. O investimento nesta primeira etapa é de R$ 112,7 mil.

O processo de remoção do monumento será acompanhado pela Guarda Municipal e pelas Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e de Mobilidade e Transporte (SMMT), que irão auxiliar na sinalização, segurança, isolamento do local e transporte das peças ao parque.

“As Caravelas fazem parte da história de Jundiaí. Ao levá-las para o Parque da Cidade, garantimos que continuem sendo apreciadas, agora em um espaço mais integrado à natureza e onde serão devidamente preservadas”, completa Del Gelmo.

O conjunto de esculturas, criado pelo arquiteto Jaderson Spina, homenageia os 500 anos do Descobrimento do Brasil e faz parte da memória de quem passa pelo Centro. A transferência tem como objetivo preservar o patrimônio público e garantir que o monumento seja mantido em um ambiente mais adequado, integrado à natureza e à represa que abastece a cidade.

Em uma segunda etapa, a obra será integralmente revitalizada e instalada no parque, onde as bandeiras serão hasteadas novamente.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários