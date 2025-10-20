DAE Jundiaí inicia processo de transferência das Caravelas

A partir desta semana, o Monumento Esquadra - as conhecidas Caravelas do Centro - instalado há mais de 20 anos na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Igreja Matriz, vai ganhar um novo destino. A DAE Jundiaí inicia, nesta terça-feira (21), a desmontagem do monumento, que será transferido para o Parque da Cidade. A ação faz parte da primeira etapa do projeto “Centro da Gente”, da Prefeitura de Jundiaí, que prevê a revitalização do Centro da cidade.
O trabalho será executado pela DAE em parceria com a empresa Gouveia Instalações de Estruturas Metálicas, responsável pela instalação original há cerca de 25 anos. Cada estrutura será desmontada em quatro partes, para garantir a integridade da obra e assegurar sua remontagem no novo destino.
VEJA MAIS:
Toda operação será executada das 20 às 6 horas da manhã e contará com o auxílio de carreta, guindaste e caminhão cesto. “As equipes vão trabalhar durante a noite para garantir segurança e não atrapalhar o comércio e o trânsito local”, explica o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo. O investimento nesta primeira etapa é de R$ 112,7 mil.
O processo de remoção do monumento será acompanhado pela Guarda Municipal e pelas Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e de Mobilidade e Transporte (SMMT), que irão auxiliar na sinalização, segurança, isolamento do local e transporte das peças ao parque.
“As Caravelas fazem parte da história de Jundiaí. Ao levá-las para o Parque da Cidade, garantimos que continuem sendo apreciadas, agora em um espaço mais integrado à natureza e onde serão devidamente preservadas”, completa Del Gelmo.
O conjunto de esculturas, criado pelo arquiteto Jaderson Spina, homenageia os 500 anos do Descobrimento do Brasil e faz parte da memória de quem passa pelo Centro. A transferência tem como objetivo preservar o patrimônio público e garantir que o monumento seja mantido em um ambiente mais adequado, integrado à natureza e à represa que abastece a cidade.
Em uma segunda etapa, a obra será integralmente revitalizada e instalada no parque, onde as bandeiras serão hasteadas novamente.