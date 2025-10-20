DAE Jundiaí inicia processo de transferência das Caravelas

A partir desta semana, o Monumento Esquadra - as conhecidas Caravelas do Centro - instalado há mais de 20 anos na Praça Governador Pedro de Toledo, em frente à Igreja Matriz, vai ganhar um novo destino. A DAE Jundiaí inicia, nesta terça-feira (21), a desmontagem do monumento, que será transferido para o Parque da Cidade. A ação faz parte da primeira etapa do projeto “Centro da Gente”, da Prefeitura de Jundiaí, que prevê a revitalização do Centro da cidade.

O trabalho será executado pela DAE em parceria com a empresa Gouveia Instalações de Estruturas Metálicas, responsável pela instalação original há cerca de 25 anos. Cada estrutura será desmontada em quatro partes, para garantir a integridade da obra e assegurar sua remontagem no novo destino.

VEJA MAIS: