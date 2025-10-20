20 de outubro de 2025
Região Sul: 22 bairros receberão zeladoria nesta semana

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
‘Quem Ama, Cuida’ estará na região Sul de Jundiaí nesta semana
‘Quem Ama, Cuida’ estará na região Sul de Jundiaí nesta semana

A Prefeitura de Jundiaí realiza, entre os dias 20 e 25 de outubro, mais uma edição do mutirão de zeladoria e conservação “Quem Ama, Cuida”, com ações concentradas em diversos bairros da região Sul da cidade.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) estarão em atuação nos bairros Agapeama, Jardim do Lago, Esplanada, Jardim Estádio, São Bento, Parque Cidade Jardim I e II, Vila Agrícola, Vila Arens, Vila de Vecchi, Vila Didi, Vila Esperança, Vila Isabel Eber, Vila Japi, Vila Mafalda, Vila Maria Genoveva, Vila Progresso, Vila Santa Maria, Vila Santa I, Vila São Paulo, Vila São Sebastião e Vila Cristo.

De acordo com o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra, o objetivo do programa é garantir mais limpeza, segurança e bem-estar para a população. “O mutirão envolve uma série de serviços, como poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, operação tapa-buracos, manutenção de vias não pavimentadas, além da limpeza de bocas de lobo e hidrojateamento”, explicou.

O Programa “Quem Ama, Cuida” percorre diferentes regiões da cidade com ações integradas que visam aprimorar os serviços públicos e promover mais qualidade de vida para os moradores.

