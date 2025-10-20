Região Sul: 22 bairros receberão zeladoria nesta semana

A Prefeitura de Jundiaí realiza, entre os dias 20 e 25 de outubro, mais uma edição do mutirão de zeladoria e conservação “Quem Ama, Cuida”, com ações concentradas em diversos bairros da região Sul da cidade.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) estarão em atuação nos bairros Agapeama, Jardim do Lago, Esplanada, Jardim Estádio, São Bento, Parque Cidade Jardim I e II, Vila Agrícola, Vila Arens, Vila de Vecchi, Vila Didi, Vila Esperança, Vila Isabel Eber, Vila Japi, Vila Mafalda, Vila Maria Genoveva, Vila Progresso, Vila Santa Maria, Vila Santa I, Vila São Paulo, Vila São Sebastião e Vila Cristo.

VEJA MAIS: